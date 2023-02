Verkehrte Welt: Notenbanken wie hier die EZB in Frankfurt sollen den Wert des Geldes stabil halten

von Timo Pache sowie von Stefan Schaaf Steigende Zinsen bescheren den Notenbanken Milliardenverluste und schränken die Spielräume in den öffentlichen Haushalten ein. Die Regeln des Geldes kehren sich um – mit weitreichenden Folgen

Christine Lagarde redet bald eine Dreiviertelstunde. Selbstbewusst und ernst, so ernst, wie es bei neun oder zehn Prozent Inflation da draußen angezeigt ist. Ihr graues Kostüm unterstreicht die Stimmung, nur ein violetter Schal bringt etwas Farbe ins Bild. Vier massive Zinserhöhungen in sechs Monaten hat die EZB-Präsidentin zu verantworten, und Lagarde vermittelt an diesem Nachmittag kurz vor Weihnachten, im Kampf gegen die Inflation endlich die Oberhand gewonnen zu haben. Bis ein britischer Journalist fragt, wie sie denn mit den drohenden Verlusten für die Zentralbanken des Eurosystems umzugehen gedenke.