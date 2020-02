Amazon-Chef Jeff Bezos will umgerechnet 9,2 Milliarden Euro seines Privatvermögens in einen Umweltfonds einbringen. Am Montag versprach er, die Summe zum Schutz des Planeten einzusetzen. Damit wolle er ab kommenden Sommer die Arbeit von Forschern und gemeinnützigen Organisationen finanzieren. Zuvor hatten bereits Hedgefonds-Manager Tom Steyer, Unternehmer Michael Bloomberg und Microsoft-Chef Bill Gates versprochen, einen Teil ihres Vermögens in den Klimaschutz zu investieren. Jeff Bezos gilt derzeit als der reichste Mann der Welt, mit einem Vermögen von umgerechnet 120 Milliarden Euro. Amazon hatte im September angekündigt, ab 2040 klimaneutral arbeiten zu wollen. Der Versandhändler ist der erste Großkonzern, der solch ein Ziel formuliert hat. Das Unternehmen verschickt weltweit jährlich zehn Milliarden Artikel. Umweltschützer haben Amazon in der Vergangenheit immer wieder vorgeworfen, durch Transport und Datenspeicherung zu viel CO2 auszustoßen.