Nachdem das Sturmtief "Sabine" den Fernverkehr in ganz Deutschland lahmgelegt hatte, ließ die Deutsche Bahn am Montag die ersten Züge im Norden ab 10 Uhr wieder fahren. Laut Konzernsprecher Achim Stauß habe man eine überwiegend positive Bilanz gezogen: "Wir haben seit dem frühen Morgen die Strecken mit Lokomotiven abgefahren, zum Teil auch mit Hubschraubern beflogen, um zu sehen, ob sie frei sind, ob sie gefahrlos befahren werden können oder ob vielleicht noch Bäume drohen umzustürzen. Ich bitte aber um Verständnis, dass es im Fernverkehr immer noch zu Verspätungen kommen kann. Denn natürlich geraten in solchen Situationen auch die Dispositionen der Züge und auch unsere Mitarbeiter ein bisschen durcheinander." Die Bahn hatte am Sonntag ab 18.00 Uhr aus Sicherheitsgründen den Betrieb im Fernverkehr eingestellt. Das Orkantief hat in ganz Deutschland Schäden angerichtet. In Frankfurt fiel am Montagmorgen ein abgeknickter Ausleger eines Baukrans auf das Dach des Frankfurter Doms. Auch vor München machte "Sabine" nicht halt. Die Verbraucherzentrale Bayern rechnet eigenen Angaben zufolge mit erheblichen Schäden. Die bisherige Spitzengeschwindigkeit von „Sabine" wurde auf dem Feldberg im Schwarzwald mit 177 Stundenkilometern gemessen.