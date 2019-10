Dieser Hund ist in China eine kleine Berühmtheit. Sein Herrchen hat sein Fell gefärbt, damit er wie ein Panda aussieht. In China kommt das sehr gut: Bilder der Panda-Hunde wurden massenhaft in den sozialen Netzwerken geteilt. Herrchen Lu Yunning besitzt eigentlich ein Hundehotel in der Stadt Chengdu. Dort können Hundebesitzer mit ihren Vierbeinern übernachten, essen und sie waschen lassen. Seit der Panda-Aktion rennen ihm die Kunden den Laden ein, sagt Lu. O-TON LU YUNNING, CAFÉ-BESITZER: "Mein Geschäftspartner und ich schauten uns einen Film an, da hatten wir die Idee dazu. Es gibt ja Tausende Cafes für Hunde, Katzen, Waschbären, Alpakas und Enten. Wir finden das nicht besonders kreativ. Wir wollten etwas Neues." Lu bietet das Umfärben auch als Dienstleistung an. Für 180 Euro verwandelt er die Hunde in Pandas. Den Tieren soll das angeblich nichts ausmachen, denn nur die oberste Fellschicht werde gefärbt, so Lu. Tierschützer äußern trotzdem heftige Kritik an der Werbeaktion und raten dazu, das Cafe zu meiden. Das Färben sei Stress für die Hunde. Außerdem könnten die aggressiven Chemikalien Allergien hervorrufen, so die Organisation PETA.