Sehen Sie im Video:









Der Laden läuft? Das lässt sich nun auch in Köln nicht mehr sagen: Die sogenannte "Corona-Notbremse" ist seit Montagmorgen auch von der NRW-Landesregierung angezogen worden. Es gilt jetzt wieder "Click&Collect". Kunden können also nur noch bestellte Ware an der Tür abholen. In der Schildergasse zeigten sich viele Passanten dennoch eher gelassen.

O-Ton: "Ja, es ist schwer zu folgen, aber wenn ich es richtig verstanden habe, war bis zum vergangenen Wochenende Click&Meet. Also man musste Termin buchen und dann wurde gesteuert, wie viele Leute in so ein Laden rein durften. Und ab heute ist glaub ich nur noch Click&Collect. Man bestellt was und darf es abholen. So schwer ist es nicht."

O-Ton: "Ich glaube, im Momentdarf man ja nur online bestellen und hier abholen. Also Click&Meet geht, glaube ich noch. Aber ich bin mir nicht ganz sicher. "

O-Ton: "Nee, also bei den verschiedenen Regeln blicke ich nicht mehr durch. Es ist ein großes Chaos. Mir ist nicht klar, was hier zum Beispiel auf der Schildergasse gilt."

O-Ton "Also für mich persönlich finde ich, muss nicht sein. Also ich kann auch dann warten, sozusagen. Ich muss nicht unbedingt jetzt einkaufen gehen. Ich arbeite jetzt hier. Deswegen mache ich meine Mittagspause, renne ein bisschen rum. Aber ich müsste jetzt nicht unbedingt zu diesen Zeiten, sage ich jetzt mal, einkaufen."

Unverändert ist die Lage beim Grundbedarf wie bei Lebensmittelgeschäften, Apotheken und Drogerien, die wie gewöhnt geöffnet bleiben.

Mehr