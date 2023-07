Bei einem Warnstreik in Wien Ende Juni machten Ärzte auf die prekäre Arbeitssituation in Krankenhäusern aufmerksam

"Ich war noch nie so krank wie jetzt": Wiener Ärzte fordern Vier-Tage-Woche gegen Fachkräftemangel

von Christine Leitner Über die Vier-Tage-Woche wird gestritten. Mediziner glauben, dass kürzere Arbeitszeiten in Kliniken hilfreich sein könnten. Ein Gespräch mit Eduardo Maldonado-Gonzalez, Internist und Intensivmediziner und Funktionär der Wiener Ärztekammer.

Eine Vier-Tage-Woche im Krankenhaus: Wie stellen Sie sich das bei dem Fachkräftemangel vor, Herr Maldonado-Gonzalez?

Die 32-Stunden-Woche ist das Arbeitsmodell der Zukunft. Aber den Fachkräftemangel wird sie bei uns nicht direkt lösen.

Warum nicht?

Weil wir keinen Fachkräftemangel haben.

Das müssen Sie erklären. In den Wiener Krankenhäusern beispielsweise fehlen mehr als 1800 Angestellte.

Es gibt genug Ärzt:innen und Pfleger:innen in Österreich und Wien bildet so viele Mediziner:innen aus wie kein anderes Bundesland hier. Das Personal ist da, nur eben nicht dort, wo es hingehört.