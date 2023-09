Antonia Händel, 23, stellvertretende Eventleiterin, Karlsruhe

Ich habe BWL mit Schwerpunkt Hotelmanagement studiert und bin die stellvertretende Eventleiterin im Hotel „Blauer Reiter“ in Karlsruhe. Bevor wir die Viertagewoche einführten, haben wir viele Abläufe verschlankt und digitalisiert. Außerdem wurde die Wochenarbeitszeit von 40 auf 38 Stunden abgesenkt. Das heißt, ich arbeite derzeit an vier Tagen jeweils 9,5 Stunden, 45 Minuten Pause inklusive. Dafür habe ich montags oder freitags frei. Die zusätzliche freie Zeit nutze ich für Arzttermine, Einkäufe, aber auch, und um mich stärker beim Deutschen Roten Kreuz zu engagieren. Ich habe die Ausbildung zur Sanitätshelferin gemacht und bin vor allem an Wochenenden eingesetzt bei Konzerten, Sportveranstaltungen und Festen wie den Cannstatter Wasen. Darüber hinaus gehöre ich zur Notfallhilfe vor Ort und werden zu Einsätzen gerufen, um die Zeit bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes zu überbrücken. Da heißt es Druckverbände anlegen, Blutungen stoppen, Reanimationen beginnen, Infusionen vorbereiten. Ein Zurück zu einer Fünftagewoche kann ich mir aktuell nicht vorstellen. Mehr