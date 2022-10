von Rolf-Herbert Peters Deutschlands Hausbesitzer wollen vor allem eines: Wärmepumpen. Doch es gibt keine. Ein Besuch bei den vom Kriegsboom überrumpelten Herstellern.

Mit Wladimir Putin haben Andrea und Dieter Bosbach aus Wipperfürth abgeschlossen. Sie heizen künftig ohne dessen Brennstoffe. Ihr Haus steht in einer Senke des Bergischen Landes, eingebettet in Wiesen und Äcker. Fährt man den Feldweg zu ihnen hinab, verabschiedet sich das Mobilfunknetz. Dafür fallen zwei futuristische Apparate in Gefrierschrankgröße auf. Es sind Wärmepumpen in Bosbachs Vorgarten. Maschinen, die – physikalisch genial – Heizwärme aus der Luft ziehen können. Selbst bei Frost. Den Betriebsstrom liefert zum Teil die Solaranlage auf dem Dach. Dieter Bosbach, 59, Elektrikermeister, ist froh: "Als die Russen die Ukraine angriffen, haben wir sofort die Wärmepumpen bestellt."

Nimm das, Putin!