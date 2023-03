von Rolf-Herbert Peters In Berlin ringt die Ampelkoalition seit Wochen um ein Gesetz, wie sich Wohnungen ab 2024 klimafreundlicher heizen lassen. Parallel breitet sich in den Medien und an den Stammtischen ein Wärmepumpe-Bashing aus. Die Narrative pendeln zwischen Unkenntnis und Blödsinn.

Wer mit den großen Heizungsherstellern, die Tausende Handwerker auf Wärmepumpentechnik schulen, in diesen Tagen spricht, spürt große Verzweiflung. "Es ist erschreckend, wie viel Unwissen und Befangenheit einem heute noch in der angeblichen Fachwelt begegnet", klagte neulich ein Manager eines marktführenden Unternehmens. Vor allem, wenn ein Installateur lieber vertraute Gas- und Ölheizungen einbaue, statt sich der neuen Technik zu widmen, und dann gegen Wärmepumpen argumentiere. Leider verbreite sich der "Blödsinn" schnell und setze sich in den Köpfen potenzieller Kunden fest. Nicht gut fürs Geschäft.

Tatsächlich macht sich in den Medien und an Stammtischen gerade ein lustvolles Wärmepumpen-Bashing breit, während die Ampelkoalition in Berlin darum ringt, wie ab 2024 neue Heizungen klimafreundlicher funktionieren können. Das Ätzen über die nagelneue Heiztechnik, die in Wahrheit schon über 100 Jahre alt ist, nimmt zuweilen so viel Fahrt auf, als drohe dem kuscheligen teutonischen Eigenheim das Armageddon. Mit den gebräuchlichen Narrativen ließe sich ein Drehbuch für einen neuen Katastrophenfilm schreiben: "2024 – das Jahr, in dem Deutschland erfriert."

Sehr gern, vor allem in Talkshows, wird ein Kostenhorror-Szenario aufgebaut. Wie soll meine Oma in der Eifel mit ihrer mickrigen Rente, die kaum zum Leben reicht, 40.000 Euro für eine Wärmepumpe aufbringen, wenn der 25 Jahre alte fossile Brenner streikt? Filmszene: Oma, tot im Sessel, Eiszapfen im Gesicht. Nur: 40.000 Euro sind eine schiere Übertreibung. In der Regel werden im milden Mitteleuropa Luftwärmepumpen eingesetzt. Das sind diese Schränke mit den Propellern, die man immer häufiger in Vorgärten sieht. Sie ziehen selbst bei Minusgraden Energie aus der Umweltluft. Aus einer Kilowattstunde eingesetztem Strom erzeugen sie drei bis fünf Kilowatt Wärme. Markenhersteller Bosch beziffert die Kosten inklusive Einbau – je nach Leistung – auf 16.000 bis 19.000 Euro . Die anderen Anbieter rangieren ähnlich, wie eine Recherche Im Preisportal Idealo zeigt.

Wärmepumpe: Der Staat übernimmt mindestens 35 Prozent der Rechnung

Für die Eifel-Oma würde es noch günstiger: Der Staat übernimmt 35 Prozent der Rechnung, weil sie eine ineffiziente Altheizung ersetzt (bei Ölheizungen sind es sogar 40 Prozent). Blieben also Kosten von 10.400 bis 12.350 Euro, im Falle einer Ölheizung nur 9600 bis 11.400 Euro. Eine einfache Gastherme (mit Einbau, ohne Wasserspeicher) bekäme die alte Dame zwar schon ab 5000 Euro (ob sie diese Summe einfach aus ihrem Glockenhut zaubern kann, sei dahingestellt). Dieser anfängliche Preisvorteil wird aber in wenigen Jahren aufgezehrt, weil die Betriebskosten für die Wärmepumpe zu 50 Prozent geringer ausfallen. Wenn die alte Dame eine eigene PV-Anlage auf dem Dach hat und zum Betrieb der Wärmepumpe nutzt, schreibt sie noch viel schneller schwarze Zahlen. Zudem hält eine Wärmepumpe etwa doppelt so lang wie eine Gastherme und muss nicht so oft teuer gewartet werden.

Die zweite, gern erzählte Legende: Wärmepumpen funktionierten nur in gut isolierten Neubauten mit Fußbodenheizung. Wer diese Voraussetzungen nicht mitbringe, müsse erst einmal mit selbstruinösem Finanzeinsatz Dach und Wände dämmen sowie neue Fenster anschaffen. Zugegeben: In gut isolierten Häusern lässt sich leichter und billiger heizen; das ist trivial. Und in zugigen Bruchbuden kann es durch den hohen Energieverbrauch dagegen richtig teuer werden – ob mit Gas, Öl oder Wärmepumpe, auch das ist trivial. In manchen windigen Buden fröstelt man sogar noch, während im Keller der Ölbrenner glüht. Doch wer bislang bei seiner alten Heizung und den eingebauten Heizkörpern mit rund 55 Grad Vorlauftemperatur auskommt, wird das auch mit einer Wärmepumpe schaffen. Die Leistungsfähigkeit der Geräte verbessert sich laufend. Moderne Anlagen etwa von Viessmann, Vaillant oder Stiebel Eltron schaffen inzwischen Vorlauftemperaturen von 75 Grad.

Das Fraunhofer Institut für Solare Energiesysteme ISE resümiert: Wärmepumpen sind in den allermeisten Fällen auch für Bestandsgebäude absolut tauglich. Die Norweger und Schweden, Bewohner einer kalten Heimat, wissen das längst: Hier sind die meisten Wärmepumpen verbaut und erweisen sich selbst bei Temperaturen unter 20 Grad minus in der Regel effizienter als eine Gasheizung.

Wer der Oma helfen will, sollte dafür sorgen, dass sie lange lebt, und zwar möglichst ohne Geldsorgen und im Warmen. Ihr eine neue Gasheizung zu empfehlen, ist nicht zielführend. Zum einen hat Putin gezeigt, wie man den Gashahn leicht zudrehen kann, wenn man ein Schurke ist. Zum anderen wird Omas Gasrechnung in den kommenden Jahren drastisch steigen, weil die Klimakosten über immer teurere CO2-Zertifikate auf jede Kilowattstunde geschlagen werden.

Es wäre also ratsam, Oma das fehlende Geld für die Investition in eine zukunftssichere Technik vorzustrecken. Wenn es die Enkel nicht können, könnte der Staat mit zinslosen Krediten einspringen. Die Regierung denkt drüber nach, Entscheidungen sollen im April fallen.