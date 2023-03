von Stefan Schaaf Europäische Konzerne zieht es mit ihrer Börsennotierung nach New York. Für Anlegerinnen und Anleger kann das vorteilhaft sein, denn an der Wall Street locken höhere Aktien-Bewertungen.

Investoren in den Euro Stoxx 50 konnten sich kürzlich an einem seltenen Ereignis erfreuen: Eine der 50 in dem Index enthaltenen Blue Chip-Aktien aus der Eurozone legte zum Handelsbeginn um elf Prozent zu. Zu beobachten war der Kurssprung bei Cement Roadstone Holding (CRH), dem weltgrößten Baustoffkonzern mit Sitz in der irischen Hauptstadt Dublin. Im Euro Stoxx 50 hat die bislang vor allem an der Börse in London gehandelte Aktie ein Gewicht von rund 1,1 Prozent damit in etwa so viel Bedeutung wie Volkswagen, gemessen an den im Dax enthaltenen VW-Vorzugsaktien.