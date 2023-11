Was verdient eigentlich ein Lokführer bei der Deutschen Bahn?

von Daniel Wüstenberg Viel Verantwortung, belastender Schichtdienst – und zu schlecht bezahlt? Der Tarifkonflikt zwischen der Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer (GDL) und der Deutschen Bahn spitzt sich weiter zu. Dabei geht es (auch) um das liebe Geld. Was verdienen Lokführer eigentlich?

Dieser Artikel beginnt mit einer Enttäuschung. Die eine Antwort, was Lokführerinnen und Lokführer bei der Deutschen Bahn verdienen, werden Sie hier (und anderswo) nicht bekommen. Der Grund ist einfach – und zugleich sehr kompliziert: Kaum eine Gehaltsabrechnung der rund 20.000 Männer und Frauen im Führerstand dürfte einer anderen gleichen.

Zu komplex setzt sich der monatliche Lohn zusammen. Der Rahmentarifvertrag zwischen der GDL und dem Arbeitgeberverband Move sieht ein monatliches Grundgehalt von 3127 Euro vor, das mit größerer Berufserfahrung bis auf 3825 Euro ansteigt. Hinzu kommen bei der Deutschen Bahn Zulagen wie Weihnachtsgeld oder Prämien.

Deutsche Bahn verspricht Lokführern bis zu 53.400 Euro im Jahr

Viele Lokführerinnen und Lokführer sind jedoch nicht bei der GDL organisiert, sondern Mitglieder der größeren Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG). Sie hat eigene Tarifverträge mit der Deutschen Bahn ausgehandelt, die unter anderem die Möglichkeit vorsehen, zugunsten von mehr Freizeit auf mehr Gehalt zu verzichten – auch dies macht die Gehälter des Fahrpersonals weniger vergleichbar.

Ergänzt wird das System in beiden Fällen durch ein Konstrukt aus Dutzenden Zuschlägen, die der Beruf des Lokführers bzw. der Lokführerin mit sich bringt. Die Züge rollen an 365 Tagen 24 Stunden durchs Land, dementsprechend gibt es – wie auch in anderen Branchen – zum Beispiel mehr Geld für Sonntags- oder Nachtarbeit, Bereitschaften oder Verpflegungsmehraufwand. Aber auch durch bestimmte Qualifikationen erhöht sich das Gehalt der Lokführerinnen und Lokführer, von besonderen Fremdsprachenkenntnissen bis hin zu Lehrtätigkeiten. Hinzu kommen noch Zusatzleistungen wie Zuschüsse zur betrieblichen Altersvorsorge, vermögenswirksame Leistungen oder Freifahrten mit der Deutschen Bahn.

Unterm Strich verspricht die Deutsche Bahn ihrem Fahrpersonal ein Gehalt zwischen 44.500 und 53.400 Euro im Jahr, also rechnerisch rund 3700 bis 4450 Euro im Monat.

Auch verbeamtete Lokführer weiterhin im Dienst

Das deckt sich grob mit den Zahlen, die unabhängige Gehaltsvergleichsportale wie "kununu.com" ermittelt haben. "Die meisten Gehaltsangaben bewegen sich zwischen 38.240 und 43.680 Euro", heißt es dort (entspricht etwa 3200 bis 3640 Euro monatlich). Das Durchschnittsgehalt eines Lokführers bei der Deutschen Bahn liegt demnach bei 40.700 Euro jährlich (rund 3400 Euro im Monat).

Das System aus nach Diensterfahrung gestaffeltem Grundgehalt, Zuschlägen und Zulagen betrifft auch anderes (Zug-)Personal bei der Deutschen Bahn. So sieht der GDL-Rahmentarifvertrag für Schaffnerinnen und Schaffner ein monatliches Grundentgelt von etwa 2500 bis knapp 3200 Euro vor. Das Stellwerkspersonal kann nach Unternehmensangaben mit einem Monatsgehalt zwischen 3000 und 4600 Euro.

Neben den bei der Deutschen Bahn angestellten Lokführerinnen und Lokführern gibt es immer noch Tausende Beamtinnen und Beamte, die hierzulande Triebwagen und Lokomotiven steuern. Die Deutsche Bahn AG hatte sie nach ihrer Gründung 1994 von der Deutschen Bundesbahn übernommen. Sie werden nach wie vor gemäß der Bundesbesoldungsordnung bezahlt. Das Grundbezüge für den mittleren Dienst liegen hier zwischen knapp 2500 und 3900 Euro. Auch dieses System wird durch Zulagen und Zuschläge ergänzt. Die verbeamteten Lokführerinnen und Lokführer dürfen sich an möglichen weiteren Streiks der GDL nicht beteiligen – und können so immerhin dafür sorgen, dass ein Notfahrplan aufrecht erhalten werden kann.

Quellen: Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer, Deutsche Bahn, "kununu.com", Bundesinnenministerium