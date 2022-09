Weihnachtsbeleuchtung in Köln (Archivbild)

Dass die Debatte kommt, war abzusehen: Jetzt hat die Deutsche Umwelthilfe sie gestartet. Sie fordert angesichts der Energiekrise in den Verzicht auf Weihnachtsbeleuchtung in diesem Jahr.

Die Deutsche Umwelthilfe hat wegen der Energiekrise den Verzicht auf Weihnachtsbeleuchtung in Städten und Privathaushalten gefordert. "In diesem Winter sollte es eine Selbstverständlichkeit sein, dass sowohl auf die Weihnachtsbeleuchtung in Städten, wie auch die der Häuser und Wohnungen verzichtet wird", sagte Bundesgeschäftsführer Jürgen Resch den Zeitungen des Redaktionsnetzwerks Deutschland". Er schlug eine Beleuchtungsgrenze von einem Baum pro Stadt und Gemeinde vor.

Hoher Stromverbrauch durch Weihnachtsbeleuchtung

"Angesichts des Kriegs in der Ukraine, der Energieknappheit aber auch aus Gründen des Klimaschutzes sollten wir einmal innehalten", sagte Resch. Er verwies auf den Stromverbrauch. "Allein die privaten Beleuchtungsorgien verursachen pro Jahr einen Stromverbrauch von über 600 Millionen Kilowattstunden Strom – so viel wie eine mittlere Großstadt mit 400.000 Einwohnern im Jahr verbraucht."

"Hinzu kommt die mögliche Einsparung durch den Verzicht auf die Weihnachtsbeleuchtung in unseren Städten und Gemeinden", sagte Resch. "Vielleicht lässt sich dies ja auf jeweils einen beleuchteten Baum pro Gemeinde reduzieren. Hier bewusst zu verzichten, zu sparen und solidarisch zu sein, das könnte diese Weihnachtszeit sogar zu einer ganz besonderen machen."