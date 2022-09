Fotojournalist Patrick Junker begleitete in der ersten Welle Covid-19-Patienten, Ärzte und Pflegepersonal und dokumentierte den Alltag in der Pandemie. Die Bilder sollen Solidarität wecken und den gesellschaftlichen Zusammenhalt in der Corona-Pandemie stärken.Das Bild zeigt Wenzel D. (68), hier zusammen mit seiner Tochter Katerina. D. erkrankte schwer am Virus und lag wochenlang im Koma. Er überlebte, doch der Weg zur Genesung ist lang: "Meine Lunge tut nicht weh, aber sie ist sehr geschädigt. Meine Finger fühlen sich steif an und schmerzen, wenn ich etwas anfasse. Ich habe 16 Kilo Gewicht verloren, sehr viel Muskulatur, und immer noch halb so viel Kraft wie vor meiner Erkrankung. Jeder Schritt strengt an", sagt Wenzel D.Nach dem Aufenthalt im Stuttgarter Marienhospital und der Lungenklinik wurde er in die "Klinik für Geriatrische Rehabilitation" des Klinikums Christophsbad in Göppingen verlegt. Die Reha half ihm dabei, langsam in den Alltag zurückzufinden.Im Interview unter dieser Fotostrecke erfahren Sie mehr zu dem Hintergrund des Fotoprojekts.wird Fotograf Patrick Junker zudem in einem Live-Interview mit Sara Dahme im KULTUR KIOSK Einblicke in seine Arbeit geben. Zur Liveübertragung geht es hier. Ab sofort gibt es auch eine Versandaktion der Projektzeitung auf Spendenbasis.werden Bestellungen angenommen und Spenden für die "Künstler*innen Soforthilfe Stuttgart" gesammelt. Die Zeitungen können Sie hier bestellen.