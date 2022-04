Kaum einer kennt sich mit diesen Stoffen so gut aus, wie Walter Orthmann. Seit 84 Jahren arbeitet der Brasilianer in der gleichen Firma - in Brusque im Süden Brasiliens. Damit hat der 100-jährige einen Guinness World Record aufgestellt. Gestartet hat Orthmann als Jugendlicher in der Fabrikhalle, dann war er in der Verwaltung tätig, bis er schließlich Verkaufsleiter wurde. O-Ton Walter Orthmann, Guinness World Record-Halter "Du musst deine Arbeit mögen. Ich habe hier mit dieser Bereitschaft und einem Kampfgeist angefangen zu arbeiten. Du kannst nicht einfach irgendeinen Job machen, nur um zu sagen, dass du arbeitest. Das funktioniert nicht. Das wirst du auch nicht durchhalten." An seinem hundertsten Geburtstag wurde die sicherlich außergewöhnliche Leistung von Walter Orthmann gefeiert. Sein Rat für ein langes und erfülltes Berufsleben dagegen überraschend geläufig: tu´ was du liebst und halte dich fern von Fast Food. O-Ton Walter Orthmann, Guinness World Record-Halter "Ich vermeide Salz und Zucker. Ich vermeide, was den Organen schadet. Ich vermeide Coca-Cola und andere Softgetränke. Ich konsumiere nur Dinge, die gut für einen sind. Das hilft deinem Körper wirklich für immer stark zu sein." Das hat Orthmann in einem Interview in dieser Woche gesagt. Um fit zu bleiben, dehnt sich der 100-jährige jeden Tag. Denn an Rente denkt Walter Orthmann noch lange nicht.