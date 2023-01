von Lutz Meier, Hannah Schwär und Andreas Hoffmann Kaum ein Land auf der Erde hat so von der Globalisierung profitiert wie Deutschland. Doch nun ist die Welt im Umbruch: China schottet sich ab, die USA setzen Europa unter Druck. Was wird aus unseren Jobs und unserem Wohlstand?

Sechsmal war Jakob Tilitzki für die Firma schon in China, sechsmal in vier Jahren. Der Elektrotechniker lehnt an einer blau glänzenden Maschine in einer Werkshalle am Hunsrück und erzählt in Pfälzer Dialekt von seinen Reisen. Diese Maschinen stellt er ein, hier, bei Simona in Kirn. Es sind Extruder, die für den Spezialkunststoffhersteller Material aufbereiten. Seit ein paar Jahren hält Tilitzki nicht nur am Stammsitz die Anlagen am Laufen, sondern immer wieder in neuen Werken draußen.