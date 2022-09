Es geht aufwärts! Nur ist das leider die falsche Richtung. Die Lebensmittel- und Energiepreise schießen in die Höhe, die Inflationsrate galoppiert eifrig mit. Die Teuerung ist in Deutschland im Vergleich zum Vorjahr um 7,9 Prozent gestiegen. Das bedeutet einfach gesagt: Das Ersparte der Deutschen verliert an Wert. Doch schlimmer geht bekanntlich immer – auch wenn das am Supermarktregal wohl niemanden trösten dürfte.

Inflation und Energiekrise Welche Entlastungen es für die Bürger schon gibt – und welche noch kommen

Ins Rollen gebracht durch die Corona-Pandemie und angeheizt durch den Ukraine-Krieg, ist die globale Inflationsrate so hoch wie seit einem Vierteljahrhundert nicht mehr. Doch stürzen viele Landeswährungen bereits seit Jahren, teils seit Jahrzehnten verlässlich ins Bodenlose. In einigen Fällen geht es so weit, dass das Geld nicht das Papier wert ist, auf dem es gedruckt wird. Ein Blick auf die Nationen, die unter der weltweit heftigsten Inflation leiden – und auf den historisch wohl skurrilsten Fall der Geldgeschichte.

