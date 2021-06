Manche Cent-und Euro-Münzen können oft das Vielfache ihres Nennwertes wert sein.Doch woran erkennt man diese?Länder, die den Euro als Währung nutzen, haben in der Regel auf der Rückseite der Münzen ein Symbol oder Wahrzeichen für das jeweilige Land.Das gilt auch für kleinere Staaten, wie den Vatikan oder Monaco.Die Anzahl der Münzen aus diesen kleinen Ländern ist meist stärker limitiert.Daher zahlen Sammler oft etwas mehr Geld für Münzen, die es nur in sehr geringer Stückzahl gibt.Die Preise variieren zwischen 40 und 75 Euro. Entscheidend sind das Präge-Jahr und mit welcher Auflage sie hergestellt wurden.Dabei erreichen zum Beispiel monegassische 5-Cent-Münzen aus 2002, 2011 und 2013 60 bis 75 Euro. Eine Münze von 2002 aus dem Vatikan kommt immerhin auf rund 40 Euro.Weitere Makel können den Wert einer Münze enorm steigern. Viele Prägemaschinen erkennen aber schon während der Produktion, ob sich ein Fehler eingeschlichen hat. Daher sind Fehlprägungen auch extrem selten – und damit eben wertvoll.Mögliche Fehlprägungen sind auch sogenannte Spiegelei-Münzen, also wenn das Innere etwas höher als der äußere Rand geprägt wurde. Oder wenn die Farbe wie verlaufen erscheint.Eine beliebte Fehlprägung sind auch veraltete Landkarten. Dabei handelt es sich um alte Euromünzen, auf denen die EU-Erweiterungen auf der Zahlseite fehlen. Auch für Prägeschwächen, also wenn Teile der Prägung nur schwer erkennbar sind, wird oft das Vielfache des eigentlichen Münzwertes gezahlt.Auf Sammlerseiten und auf Auktionsseiten finden Sie Auskunft über den Wert der Münzen.Lesen Sie auch: