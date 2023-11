von Helene Laube WeWork wollte die Bürowelt revolutionieren. Jetzt steht der New Yorker Anbieter von Mietarbeitsplätzen vor dem Aus. Platzt damit der gesamte Markt für Co-Working-Spaces?

Dieser Artikel ist eine Übernahme von Capital+, dem digitalen Premium-Angebot von Capital. Für Sie als stern PLUS Abonnenten ist er exklusiv hier für sieben Tage abrufbar. Danach wird er wieder ausschließlich für Capital+-Abonnenten zu lesen sein unter www.capital.de/plus

An diesem sonnigen Augustmorgen scheint die schöne neue Arbeitswelt intakt. In einem Co-Working-Space an der Union Street in San Francisco sitzen Männer und Frauen an Tischen oder in Sesseln und starren auf ihre Mac-Bildschirme. Bis vor ein paar Monaten verkaufte North Face hier im beschaulichen Viertel Cow Hollow noch Outdoorklamotten. Jetzt zoomt jemand in einer der zu Telefonkabinen umfunktionierten Umkleiden. Am Tresen schenkt ein Barista Kaffee der kalifornischen Rösterei Sightglass aus, eine Frau holt ihr UPS-Paket ab, und im Garten hinter dem Haus konferiert eine kleine Gruppe unter alten Bäumen. Über der Eingangstür, die immer offensteht, leuchtet der pink-weiße Schriftzug von Neon, dem Dienstleister, der diesen Co-Working-Space seit Juni betreibt.

Offensichtlich läuft der Laden – und das, obwohl der größte Anbieter auf dem Markt, WeWork, gerade haarscharf an der Insolvenz vorbeigeschlittert ist. Der Börsenkurs des ehemals gefeierten Start-ups ist eingebrochen. Um den Rauswurf an der New Yorker Börse zu verhindern, musste das Unternehmen am 1. September eilig einen umgekehrten Aktiensplit durchführen. Das WeWork-Papier kostet nun wieder mehr als 1 Dollar, was den Verbleib fürs Erste sichert. Doch Börsenanalysten, Immobilienexperten und Arbeitspsychologen stellen offen die Frage, ob das Konzept des Büros zum Teilen in Gefahr ist. Kehren die Amerikaner womöglich in ihre Cubicles zurück, die in den 70er- und 80er-Jahren zum Sinnbild für effiziente, aber zugleich auch seelenlose Büroarbeitsplätze wurden? Bereitet die Krise am Immobilienmarkt den Treffpunkten für Kopfarbeiter ein Ende?