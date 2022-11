Die weltgrößte Schnäppchenschlacht ist der alljährliche Single Day in China. Inzwischen hat sich das Shopping-Event nicht nur auf den asiatischen Raum, sondern über den gesamten Globus ausgeweitet. Obwohl 2021 weniger Werbung geschaltet wurde, erzielten die Händler dennoch einen Umsatzrekord: Allein Chinas Amazon-Konkurrent Alibaba kam durch ein Umsatzplus von knapp neun Prozent auf umgerechnet 73 Milliarden Euro.

Auch in den USA und Europa haben sich Online-Verkaufsevents durchgesetzt. Vom Cyber Monday bis zur Black Week: Mit Rabatten locken die Händler Kunden in ihre Online-Shops. Doch bei all der Kauflaune sollten Kunden ihre Rechte im Blick behalten. Denn das deutsche Widerrufsrecht muss auch von ausländischen Händlern eingehalten werden.

Paramount Themenpark in London Hey Disneyland Paris, du bekommst bald mächtig Konkurrenz 1 von 5 Zurück Weiter Zurück Weiter Paramount Park Die Planungen für den Park von Paramount Pictures sind kunstvoll gezeichnet. Ähnlich wie im Disneyland soll ein Märchenland entstehen. Mehr

Wie Gerichte zuletzt geurteilt haben und wie die aktuelle Rechtsprechung aussieht, lesen Sie in unserer Fotostrecke.

Lesen Sie auch:

Diese Rückgabe-Rechte haben Verbraucher beim Online-Shopping

Euro Disney ist eine finanzielle Katastrophe - und lohnt sich trotzdem

Diese DHDL-Deals sind schon wieder geplatzt

Günstige Haferflocken, überteuertes Porridge? So erklärt Edeka den Preisunterschied