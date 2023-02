© picture alliance / ZUMAPRESS.com | Will Lester

Die USA investieren massiv in den Ausbau erneuerbarer Energien. Im Ausland wachsen derweil die Ängste vor einem amerikanischem Protektionismus

Mit gigantischen Subventionen treibe die USA die Energiewende voran und ziehen das Geld der Investoren an. Europa und Deutschland könnten das Nachsehen haben. Derek Brower und Amanda Chu

Dieser Artikel ist eine Übernahme von Capital+, dem digitalen Premium-Angebot von Capital. Für Sie als stern PLUS Abonnenten ist er exklusiv hier bis zum 27.02.2023 abrufbar. Danach wird er wieder ausschließlich für Capital+-Abonnenten zu lesen sein unter www.capital.de/plus

In einem riesigen Hangar in Quonset Point im US-Bundesstaat Rhode Island wird im Akkord gearbeitet: Schweißer bearbeiten Aluminiumbleche. Drei neue Schiffe nehmen Gestalt hat, man sieht ihre Rümpfe schon, jedes etwa 27 Meter lang. Das erste von ihnen wird in diesem Frühling zu Wasser gelassen. Es soll Arbeiter zu den Windturbinen bringen, die vor der Küste von Neuengland gewartet werden müssen.