Die Stolper-Kratzer behandeln Sie am besten mit Nagellackentferner und einem Lumpen. Wichtig ist, dass dieser nicht fusselt. Einfach über die Spitze reiben und weg ist der Dreck. Zum Säubern von rauen Oberflächen eignen sich dagegen Zahnpasta und eine Zahnbürste. Putzen Sie damit einfach über die schmutzigen Stellen, die Zahnbürste kommt nämlich auch in die Untiefen hinein. Danach können sich Ihre Sneaker garantiert wieder sehen lassen.

Mit Dank an Vickermann & Stoya Maßschuhe

