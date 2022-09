von Claus Hecking Ray Kroc formte aus einem kleinen Restaurant den Weltkonzern McDonald’s, globalisierte Franchise und Fast Food – und revolutionierte die Art, wie wir uns ernähren.

Schon beim ersten Blick in diese Imbissbude, die acht Mixer bei ihm bestellt hat, erkennt Ray Kroc die Chance seines Lebens: Es ist ein heißer Julitag im Jahr 1954, und Kroc, Vertreter für Milchshakemixer, lugt durch die großen Fenster ins Innere. Ein Dutzend Männer sieht er, in gestärkten, weißen Hemden und Hosen, mit weißen Papiermützen auf dem Kopf. Sie produzieren Essen wie am Fließband: Pommes. Cheeseburger. Und Hamburger, Hamburger, Hamburger.