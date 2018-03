Sigmar Gabriel sprach von einer "irren Vorstellung". Mit deutscher Hilfe soll eine Panzerfabrik für die Türkei entstehen? "Ich weiß nicht, wie man auf solche Ideen kommt", beteuerte der Außenminister im Januar nach einem Besuch seines türkischen Ministerkollegen in Gabriels Heimatstadt Goslar.

Doch die Idee ist in der Welt, sie stammt von dem deutschen Rüstungsriesen Rheinmetall. Dessen Pläne in der Türkei hat der stern seit März 2017 in einer ganzen Serie von Artikeln enthüllt - oft in Kooperation mit dem Recherchenetzwerk Correctiv und der türkischen Exilredaktion Özgürüz.

Mindestens seit dem Jahr 2015 bemüht sich Rheinmetall um Aufträge für den Bau von Panzern in der Türkei. Das zeigen interne Firmenunterlagen. Der Düsseldorfer Konzern hat dazu im Oktober 2016 in Ankara zusammen mit dem türkischen Unternehmen BMC und einer Firma des malaysischen Tycoons Syed Mokhtar Albukhary ein Joint Venture gegründet.



Im Mittelpunkt steht der Plan, bis zu 1000 einheimische türkische Kampfpanzer vom Typ Altay herzustellen. Den Gesamtwert dieses Auftrags hatte man bei Rheinmetall intern Ende 2015 auf sieben Milliarden Euro beziffert. Als erster Schritt könnte das deutsche Unternehmen seine Partnerfirma BMC außerdem bei der Nachrüstung von aus Deutschland stammenden Leopard-Panzern der türkischen Armee unterstützen. Die Bundesregierung müsste dafür aber Exportanträge von Rheinmetall genehmigen. Gabriel hatte dies im Januar in Aussicht gestellt, es nach dem türkischen Einmarsch in Kurdengebieten in Nord-Syrien aber auf Eis gelegt.



Fürsorge für die Erdogan-Familie



In dem Ort Karasu östlich von Istanbul haben bereits die Bauarbeiten für ein Werk begonnen, in dem BMC künftig neben Lastwagen und Bussen auch Panzer produzieren will. Auch bei Rheinmetall sind bereits Unterlagen für dieses Projekt entstanden. Bereits im März 2017 – also noch nach der Festnahme des "Welt"-Journalisten Deniz Yücel in der Türkei - suchte Rheinmetall in Stellenanzeigen Ingenieure und Manager für die Entwicklung und die Produktion "geschützter Rad- und Kettenfahrzeuge" in der Türkei.

Der Chef der Rheinmetall-Partnerfirma BMC heißt Ethem Sancak. Er ist ein glühender Anhänger von Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan und Mitglied im Vorstand von dessen Partei AKP. Im November 2015 empfing Erdogan neben Sancak auch mehrere Rheinmetall-Manager in dem osmanischen Yildiz-Palast in Istanbul zu einem Abendessen. In internen Unterlagen sprachen Rheinmetall-Vertreter davon, dass BMC und die Partner aus Malaysia dazu beitragen sollen, die türkische Führung und Präsident Erdogan persönlich gewogen zu stimmen. Die Malaysier etwa sollten laut einer Präsentation von Rheinmetall „die Verbindung zur Regierung der Türkei“ sicherstellen und dafür sorgen, dass auf dem Vorhaben der „politische Segen“ des Präsidenten liege. Syed Mokhtar Albukhary unterhält in Malaysia eine islamische Stiftung, die bereits begonnen hat, eine türkische Stiftung zu unterstützen, in deren Führung Erdogans Sohn Bilal sitzt.

Bei Rheinmetall versichert man dennoch, solche Unterstützungsleistungen für die Erdogan-Familie hätten nichts mit dem Panzerdeal zu tun. "Weder Bilal Erdoğan noch irgendeiner anderen Person" habe man "Gegenleistungen versprochen oder in Aussicht gestellt".



