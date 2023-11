von Lutz Meier Vor 40 Jahren ging Growian ans Netz, das größte Windrad der Welt. Die gewaltige Konstruktion lief gerade mal 17 Tage. Ihr Scheitern war von den Betreibern gewollt – und hätte das Ende der grünen Energie in Deutschland bedeuten können.

Es war nicht von ungefähr, dass der Startschuss für das Windkraftprojekt Growian in der Kernforschungsanlage Jülich fiel. 36 Energieexperten trafen sich am 11. Juni 1976 in der Einrichtung, die eine Schlüsselrolle bei der Atomkraftförderung in Deutschland hatte. Doch hier ging es nicht um Reaktoren, sondern um etwas, das einige kühn denkende Energieforscher schon damals zur günstigeren und ungefährlicheren Alternative erklärten. Auch die von der Politik bestellten Experten in Jülich urteilten immerhin: Eine große Windanlage sei realisierbar und müsse erprobt werden.