Trends und Risiken: Worauf Sie im Jahr 2023 in der Wirtschaft achten müssen

von FT-Reporter Wann gibt Elon Musk den Twitter-Chefposten auf? Was passiert auf dem Ölmarkt? Und wird sich Bitcoin erholen? Das sind die wichtigsten Trends, Personen und Risiken, die sie 2023 im Auge behalten sollten.

Vor einem Jahr um diese Zeit fragten sich die Unternehmen, ob ein Ende der Covid-19-Pandemie in Sicht sei. Dann, im Februar, startete Russland eine groß angelegte Invasion in der Ukraine, die zu großen Verwerfungen auf den Märkten von Öl und Gas bis hin zu Lebensmitteln führte und Investoren in aller Welt erschütterte.

Einige Branchen waren vom der wirtschaftlichen Umbruch besonders betroffen: Hier erfahren Sie, worauf Sie im kommenden Jahr in der Wirtschaft achten müssen - von der Energiebranche bis hin zu Private Equity und dem Technologiesektor.