Adam Tooze ist ein britischer Wirtschaftshistoriker und Professor an der New Yorker Columbia University. Sein Spezialgebiet: neuere deutsche Geschichte.

Die Amerikaner rechnen nur noch in Billionen: 1,9 Billionen war das erste Hilfspaket von Joe Biden schwer, nun will er weitere 2,25 Billionen Dollar in den kommenden Jahren in die Infrastruktur und Klimaschutz investieren. "Das sind Hilfspakete von absolut historischem Ausmaß. Dergleichen haben wir in Friedenszeiten noch nie erlebt, das ist größer als der New Deal der 1930er Jahre", sagte dazu der britische Wirtschaftshistoriker Adam Tooze im Podcast "Die Stunde Null".

Die Krise habe in den USA die paradoxe Folge gehabt, dass die verfügbaren Einkommen für viele Amerikaner gerade aus unteren Schichten gestiegen seien. Die Hilfen in Billionenhöhe seien "ein Wagnis, ein bewusster Versuch seitens der Demokraten, die Wirtschaft heiß laufen zu lassen. Sie wollen den Arbeitsmarkt wirklich leer saugen", sagte Tooze, der an der Columbia University in New York lehrt und ein Spezialist für jüngere deutsche Geschichte ist.

Radikales Gedankenexperiment

Die Wachstumsaussichten für die USA bezeichnete er als "erstaunlich rosig", für Europa war er skeptischer. "Wenn die Impfkampagne nicht schleunigst anläuft, dann muss man auch für 2021 schwarz sehen. Nicht wie im vergangenen Jahr, aber von einer vollen Erholung kann man nicht reden." Europa haben mit dem 750-Milliarden-Paket zwar ebenfalls Historisches vollbracht. Aber viele Länder, vor allem im Süden, würden sich nur langsam erholen.

Zu der Impfstoffbeschaffung wagte Tooze ein radikales Gedankenexperiment. "Es hätte sich für Deutschland gelohnt, ein paar hundert Milliarden Euro für die gesamte globale Impfkampagne auszugeben", sagte Tooze. Denn kein Land profitiere mehr von einer Weltwirtschaft, die ohne Pandemie ist – und Deutschland bekäme nach wie vor Geld umsonst. "Statusmäßig wäre man buchstäblich Weltenretter – für ein paar Hundert Milliarden Euro."

