Die rasant steigenden Mietkosten in vielen Großstädten verknappen den Wohnungsmarkt enorm. Der stern gibt Tipps, wie Mieter ihre Kosten minimieren können und was man gegen unfaire Vermieter in der Hand hat

von Nadine Oberhuber und Nele Spandick Die Lage ist schwierig, aber nicht hoffnungslos: Der stern erklärt, welche Optionen Sie bei unfairen Vermietern haben und wann sich ein Beitritt zum Mieterverein lohnt.

Seit 2015 sind die Durchschnittsmieten in Deutschland um mehr als zehn Prozent gestiegen. In Städten mit über 100.000 Einwohnern zahlen Mieter durchschnittlich zusätzlich 30 Prozent mehr als in Kleinstädten und ländlichen Gemeinden. Das führt dazu, dass viele Familien in überbelegten Wohnungen leben. Die Kinder teilen sich ein Zimmer, die Eltern arbeiten in der Küche oder schlafen auf einer Ausziehcouch im Wohnzimmer. Umzug? Undenkbar bei den Preisen, die für Mieter aufgerufen werden.