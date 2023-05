Glück definiert wohl jeder Mensch anders. Dennoch versuchen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, Glück in den unterschiedlichen Ländern der Welt zu bemessen. "Der World Happiness Report spiegelt die weltweite Forderung nach mehr Aufmerksamkeit für Glück und Wohlbefinden als Kriterien für die Regierungspolitik wider. Er gibt einen Überblick über den Stand des Glücks in der Welt von heute und zeigt, wie die Wissenschaft des Glücks die persönlichen und nationalen Unterschiede im Glück erklärt", heißt es auf der Homepage des Reports.

Welche Länder sind die glücklichsten?

Dadurch, dass der Report seit 2012 jährlich erscheint, ergibt sich auch eine Entwicklung: Wo werden die Menschen glücklicher, wo unglücklicher? Wie beeinflusst der russische Angriff auf die Ukraine das Glück in beiden Ländern? Und wie steht ein Industriestaat wie Deutschland da? Im "World Happiness Report 2023" liegt Europa jedenfalls an der Spitze, besonders das Leben in skandinavischen Ländern scheint Menschen glücklich zu machen. Sehen Sie die Top Ten der Länder mit den glücklichsten Menschen sowie Deutschland und einige ausgewählte internationale Staaten in der Fotostrecke "Das sind die glücklichsten Länder der Welt".

Quelle:"World Happiness Report 2023".