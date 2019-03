Der isländische Billigflieger Wow Air hat den Geschäftsbetrieb eingestellt und alle geplanten Flüge abgesagt. Wow Air hatte mit kleineren Jets auch die begehrten Atlantikverbindungen zwischen Europa und den USA bedient. Für umgerechnet 175 Euro hatte das Unternehmen Flüge von London nach New York oder Boston angeboten - allerdings mit Zwischenhalt in Islands Hauptstadt Reykjavik. Das erst 2011 gegründete Unternehmen hatte im vergangenen Jahr 3,5 Millionen Passagiere befördert. Wow Air riet seinen an den Flughäfen gestrandeten Kunden am Donnerstag, sie sollten sich um Flüge mit anderen Airlines bemühen. Wie in solchen Fällen üblich, bieten andere Fluggesellschaften den gestrandeten Passagieren nun verbilligte Flüge an. "Wir waren jetzt vier Wochen unterwegs. Und nun ist die Zeit dran, dass wir wieder nach Hause kommen. Und nun sind wir sehr, sehr, sehr überrascht, dass wir eben keinen Flug haben." "Enttäuscht wäre eindeutig eine schwere Untertreibung. Ich wünschte, das Unternehmen wäre transparenter geworden. Ich denke, das Frustrierendste an all dem war nicht nur die Inkompetenz, sondern auch dass sie irreführende Angaben gemacht haben. Als sie uns Hotelunterkünfte gegeben haben, haben sie es für morgen Nacht getan, nicht für diese." "Ich hätte mein Geld wirklich gern zurück. Wir müssen jetzt alle für unsere Rückflüge noch einmal extra bezahlen. Und ich muss für mein Geld wirklich hart arbeiten." Wow Air ist die jüngste einer Reihe von Billig-Airlines, die unter Überkapazitäten, Preiskampf und hohen Spritpreisen zusammenbrechen. In Deutschland war zuletzt die Fluggesellschaft Germania in die Pleite geflogen, im Sommer 2017 hatte sich Air Berlin verabschiedet. Auch die britischen Billig-Flieger Flybmi und Primea Air bleiben am Boden. Die Marktbereinigung ist in vollem Gange.