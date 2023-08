Aus wirtschaftlichen Gründen schließt Yves Rocher all seine Filialen in Deutschland, Österreich und der Schweiz

Der Kosmetikkonzern Yves Rocher will in Deutschland all seine Filialen dicht machen, nachdem in den letzten Monaten bereits in einigen Städten Filialen geschlossen wurden. Wie es für Kundinnen und Kunden jetzt weitergeht. Aristotelis Zervos

Das Kosmetik-Unternehmen aus Frankreich hat in den vergangenen Monaten bereits Geschäfte in Braunschweig, Darmstadt, Halle (Saale), Hof, Limburg und Regensburg geschlossen. Die Filiale in Frankfurt macht Mitte September dicht. Auch ist seit Mai bekannt, dass alle Filialen in der Schweiz geschlossen werden.

Doch jetzt die Schock-Nachricht: Yves Rocher plant, alle Läden in Deutschland, Österreich und der Schweiz in den kommenden Monaten zu schließen. "Die vergangenen zwei Jahre haben auch uns vor enorme wirtschaftliche Herausforderungen gestellt. Mit dem derzeitigen Geschäftsmodell und aufgrund der enormen wirtschaftlichen Herausforderungen ist Yves Rocher nicht in der Lage, nachhaltig und erfolgreich zu wirtschaften. Daher plant Yves Rocher die Shops in Deutschland, Österreich und der Schweiz in den kommenden Monaten nach und nach zu schließen", erklärt die Yves-Rocher-Pressestelle auf Anfrage der "Bild".

So geht es mit Yves Rocher in Deutschland weiter

Allerdings: Zwar verschwinden die Filialen, aber die Kosmetik-Marke Yves Rocher bleibt. Der Kosmetikhersteller erklärt weiter: "Unsere Kundinnen und Kunden finden unsere Produkte auch weiterhin in unserem Online-Shop und können per Direktversand bestellt werden." Deutsche Kundinnen und Kunden müssen also nicht auf die bekannten Naturkosmetik-Produkte von Yves Rocher verzichten.

Die Marke Yves Rocher gehört zum Rocher-Konzern, unter den neun Marken befindet sich auch Petit Bateau. Der Rocher-Konzern erzielte im Vorjahr einen Jahresumsatz von fast 2,3 Milliarden Euro und beschäftigt mehr als 15.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in 114 Ländern.

Abschließend stellt sich nur noch die Frage, ob das Unternehmen, das sich den Schutz von Natur und Artenvielfalt auf die Fahnen geschrieben hat, mit den Filialschließungen den richtigen Weg einschlägt.