Zehn Dinge, die Sie wahrscheinlich noch nicht über Biomüll wussten

Deutschland sitzt auf einem Schatz: Kartoffelschalen, welker Salat, Kaffeefilter. All das könnte weiterverarbeitet werden, zu wertvollem Kompost oder Biogas. Doch immer noch landet davon das meiste im Restmüll. Der meiste Küchenabfall landet im Restmüll und wird verbrannt. Nur ein kleiner Küchenabfall-Rest wird verwertet – zu Biogas und Kompost. Durch die Entsorgung riesiger Mengen an Lebensmittelabfällen über den Restmüll geht viel Energie verloren. Das zu ändern ist nicht so schwierig, wie diese zehn Fakten rund um die Bioabfall zeigen.