von Stefan Schaaf Die Notenbanken haben zuletzt schon bei der Straffung der Geldpolitik nachgelassen, nun ist der Zinsgipfel in Sicht. Capital erklärt, warum der diesjährige Sommer ein guter Zeitpunkt ist, Anleihen ins Depot zu packen.

Dieser Artikel ist eine Übernahme von Capital+, dem digitalen Premium-Angebot von Capital. Für Sie als stern PLUS Abonnenten ist er exklusiv hier bis zum 22.05.2023 abrufbar. Danach wird er wieder ausschließlich für Capital+-Abonnenten zu lesen sein unter www.capital.de/plus

Für die Geldanlage war 2022 ein furchtbares Jahr, quasi alle Anlageklassen fielen nahezu ins Bodenlose. Das galt auch für Anleihen, die an sich als defensives Element in einem gemischten Portfolio gelten. Grund dafür war der massive Zinsanstieg, was über die Anpassung der Renditen die Kurse von emittierten Bonds abstürzen ließ. Das führte dazu, dass etwa zehnjährige Bundesanleihen inzwischen wieder eine Rendite von rund 2,3 Prozent haben, US-Papiere gleicher Laufzeit sogar von 3,5 Prozent – immer auf den Ablaufzeitpunkt gerechnet.