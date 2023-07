Zug vs. Flug: Auf diesen Strecken sind Bahn- und Flugtickets am günstigsten

Greenpeace-Studie Zug vs. Flug: Auf diesen Strecken sind Bahn- und Flugtickets am günstigsten

von Christine Leitner Wer billig reisen möchte, nimmt häufig den Flieger. Aber auch der Zug kann sich lohnen, zeigt eine Studie der Umweltorganisation Greenpeace. Wo es sich günstig reisen lässt.

Schnell und billig in den Urlaub? Für viele Reisende kommt dann häufig nur der Flieger in Frage. Flugtickets kosten durchschnittlich nur halb so viel wie eine Fahrt mit der Bahn, hat die Umweltorganisation Greenpeace herausgefunden. In einer aktuellen Analyse verglich sie die Flug- und Bahntarife auf 112 Strecken in Europa an verschiedenen Tagen. Dabei kam auch heraus, wo es für Reisende besonders günstig oder auch teuer werden kann.

In Großbritannien, Spanien, Belgien, Frankreich und Italien sind die Bahntickets demnach am teuersten. In den Flieger zu steigen rentiert sich für Reisende dort besonders. Wer beispielsweise von Barcelona nach London reist, zahlt 30 mal mehr, wenn er die Bahn nimmt. Laut Greenpeace ist das die mit Abstand teuerste Reisestrecke in Europa. Ihr folgen

London-Bratislava und Madrid-Brüssel – Zugtickets sind ungefähr 15 mal teurer als der Flieger

Budapest-Brüssel und Valencia-Paris – Zugtickets sind ungefähr 12 mal teurer als der Flieger

Rom-Wien – Zugtickets sind zehnmal teurer als der Flieger

Je östlicher, desto günstiger sollen die Zugtickets laut Greenpeace werden. Einziger Haken: Auch das Angebot werde schlechter. Züge führen seltener, es gebe weniger Verbindungen, die Bahnen seien länger unterwegs. Insgesamt böten nur die Hälfte der untersuchten Strecken gute Zugverbindungen an.

Am liebsten setzten sich Reisende auf den Strecken Amsterdam-London, London-Edinburgh und Toulouse-Paris in den Flieger. Zugfahrten auf diesen Strecken würden zwar nur um die vier Stunden dauern, allerdings schlagen die Flug- die Bahnpreise. Ein Grund: Je mehr Bahngesellschaften auf einer Reise genutzt werden, desto teurer die Fahrt. Nachtzüge seien oftmals billiger als Tagfahrten. Die Preise der Fluganbieter unterböten sie jedoch nicht.

Am billigsten fliegen Reisende übrigens auf der Strecke Bratislava-Zagreb. Laut Greenpeace kann man dort für knapp zehn Euro reisen.

79 Prozent der untersuchten Strecken werden laut Untersuchung von Billigfluggesellschaften wie Easyjet oder Ryanair bedient. Die billigste Reiseoption laut Greenpeace: Transitflüge. Allerdings sind sie auch am klimaschädlichsten. Nach Greenpeace-Angaben verursachen sie zehnmal so viele Emissionen wie Direktflüge.

Wo es sich in Deutschland billig mit Flieger und Zug reisen lässt

Und wie sieht es auf Strecken von und nach Deutschland aus? Zugtickets seien hier günstiger als in den meisten europäischen Nachbarländern. Zum einen werden die deutschen Flughäfen noch nicht so stark von Billigfluganbietern dominiert wie etwa in Italien, Spanien oder Großbritannien. Auf Inlandsflüge erhebt Deutschland zudem eine wesentlich höhere Mehrwertsteuer als andere Länder. Von Berlin aus lohne sich eine Bahnfahrt in fast alle europäischen Hauptstädte.

Aber die Ticketpreise hängen auch vom jeweiligen Reiseziel ab. Für Reisen nach Spanien, Italien, Großbritannien, Skandinavien und Frankreich oder von dort nach Deutschland lohnt sich ein Flugticket. Auf Kurzstrecken wie Warschau-Berlin oder Berlin-Prag seien Zugtickets die billigere Option. Selbiges gilt für Reisen in die Schweiz.

Reisetipps Urlaub im Norden – Hier entkommen Sie im Sommer der Hitze 1 von 10 Zurück Weiter 1 von 10 Zurück Weiter Fischland-Darß-Zingst Spätestens seit der Corona-Pandemie und dem 9-Euro-Ticket ist Sommerurlaub an Deutschlands Ostsee auch bei den Massen angekommen. Wer sich nicht mit dichten Besucherströmen auf Rügen quetschen will, könnte etwas weiter westlich glücklich werden: Die Halbinsel Fischland-Darß-Zingst hat neben Sandstränden, Steilküsten und Reetdachhäusern mit der Künstlerkolonie Ahrenshoop auch etwas für Kunstinteressierte zu bieten. Mehr

Auf diesen Strecken bieten sich laut Greenpeace Bahnfahrten oder Flüge an

Die meisten direkten Zugverbindungen in Deutschland gibt es auf der Strecke Hamburg-München. 45 Zugpaare pro Tag zählt Greenpeace dort. Fahrgäste sind auf der Schiene knapp sechs Stunden unterwegs und zahlen den halben Preis im Vergleich zum Flieger.

Zwischen Stuttgart-Berlin gibt es 13 direkte Zugverbindungen pro Tag. Ob der Zug günstiger als der Flieger ist, hängt laut Greenpeace vom Buchungstag ab. Aber: Je früher gebucht wird, desto günstiger das Ticket. Zugtickets kosten zwischen 20 und 104 Euro.

Auf der Strecke Berlin-Prag gibt es keine Direktflüge – dafür aber sechs direkte Zugverbindungen pro Tag. Die Bahnfahrt dauert über vier Stunden, die Zugtickets kosten zwischen 29 und 70 Euro. Fliegen kann man nur über Düsseldorf oder Warschau, ab 130 Euro.

Auf der Strecke Zürich-Berlin gibt es fünf direkte Zugverbindungen pro Tag. Mit einem Preis von mindestens 50 Euro soll die Bahn günstiger als der Flieger sein. Dafür sind Reisende auch um die acht Stunden unterwegs.

Von Brüssel nach Hamburg zahlen Fahrgäste zwischen 30 und 180 Euro. Ein Flug kostet zwischen 63 und 273 Euro, laut Greenpeace soll die Bahn an allen untersuchten Tagen aber billiger gewesen sein.

Auf der Strecke Paris-Berlin gibt es nach Greenpeace-Angaben noch keine direkte Zugverbindung. Wer kurzfristig mit der Bahn bucht, zahlt mindestens 170 Euro. Wer früh bucht, kann für unter 80 Euro reisen. Flüge sind im Durchschnitt billiger, Züge sollen mindestens doppelt so teuer sein. Greenpeace fand nur einen einzigen Flug, der über 100 Euro kostete.

Wer auf der Strecke Köln-Salzburg unterwegs ist, reist ebenfalls mit dem Flieger am billigsten. Flugtickets kosten 60 Euro aufwärts, bei den Zugtickets sind Fahrgäste ab 155 Euro dabei.

Eine Bahnreise zwischen Wien und Berlin ist laut Greenpeace etwas kompliziert. Es gibt nur zwei direkte Zugverbindungen, Fahrgäste müssen häufig umsteigen. Dafür liegt der Preis lediglich zwischen 29 und 62 Euro und ist damit immer günstiger als der Flieger.

Anders auf der Strecke Berlin-London. Hier bietet sich eine Reise mit dem Flieger an. Zugfahrten sind wegen der Umstiege nicht nur kompliziert, sondern auch mindestens doppelt so teuer.

Selbiges gilt für eine Reisen zwischen Rom und Berlin und Berlin und Amsterdam. Auf einer Reise in die Niederlande ist der Zug durchschnittlich 38 Prozent teurer als ein Flug. Das günstigste Flugticket kostet 39 Euro.