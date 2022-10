Amazon ruft im Oktober erstmalig die "Prime Exklusive Angebote" aus. Der bekannte Prime Day im Sommer dürfte das Vorbild dieser Aktion sein. Denn für Mitglieder gibt es auch im Herbst wieder 48 Stunden lang exklusive Rabatte.

Nach den Angeboten ist vor den Angeboten. Erst vor Kurzem gingen die September-Angebote zu Ende und jetzt steht schon das neueste Rabatt-Event von Online-Gigant Amazon in den Startlöchern: Zum ersten Mal veranstaltet der Onlineriese die "Prime Exklusive Angebote"-Aktion. Wer sich jetzt denkt: "Ist das nicht ein zweiter Prime Day?" könnte recht haben. Denn die jüngste Idee von Amazon richtet sich exklusiv an Prime-Mitglieder und dauert 48 Stunden. So weit, so gleich. Nur der Name lautet nicht Prime Day, sondern Prime Exklusive Angebote. Alles Wissenswerte im Überblick.

Das sind die Top-Deals am Dienstag

Hier erfahren Sie heute fortlaufend, welche Deals gerade im Angebot sind:

Blitzangebote

Anker Nano II 30W USB-C Ladegerät Jetzt shoppen 18,99 € 34,99 €

45 % Rabatt: Anker Nano II 30W USB-C Ladegerät Mini Netzteil, GaN II Tech, Kompatibel mit MacBook Air/iPhone 12/12 Mini/12 Pro/Max, Galaxy S21/S21+, Note 20/Note 10, iPad Pro, Pixel, Schwarz, für 18,99 Euro statt 34,99 Euro. Hier geht's zum Deal.

Emsa 513361 Travel Mug Classic Jetzt shoppen 17,99 € 26,99 €

33 % Rabatt: Emsa 513361 Travel Mug Classic | Thermo-/Isolierbecher | Fassungsvermögen: 360 ml | hält 4h heiß/ 8h kalt | 100% dicht | auslaufsicher | Quick-Press-Verschluss | 360°-Trinköffnung | schwarz, für 17,99 Euro statt 26,99 Euro. Hier geht's zum Deal.

70 % Rabatt: Amazon Essentials Damen leichte, langärmelige Pufferjacke, wasserbeständig (Erhältlich in Übergröße) für 23,40 Euro statt 79,90 Euro. Hier geht's zum Deal.

Tefal Jamie Oliver Bratpfanne | 20 cm Jetzt shoppen 29,99 € 40,49 €

25 % Rabatt: Tefal Jamie Oliver Cook´s Direct On Bratpfanne E30402 | 20 cm | Induktionsgeeignet | Spülmaschinengeeignet |Langlebige Antihaft-Beschichtung | Thermo-Signal-Technologie | Edelstahl, für 29,99 Euro statt 40,49 Euro. Hier geht's zum Deal.

Oral-B iO Series 7 Plus Jetzt shoppen 156,99 € 309,99 €

49 % Rabatt: Oral-B iO Series 7 Plus Edition Elektrische Zahnbürste/Electric Toothbrush, 3 Aufsteckbürsten, 5 Putzmodi, Zahnpflege, Reiseetui, Designed by Braun, recycelbare Verpackung, Geschenk Mann/Frau, black, für 156,99 Euro statt 309,99 Euro. Hier geht's zum Deal.

hummel Unisex Erwachsene Sneaker high Jetzt shoppen 24,04 € 64,95 €

62 % Rabatt: hummel Unisex Erwachsene Sneaker high Slimmer Stadil High für 24,04 Euro statt 64,95 Euro. Hier geht's zum Deal.

Hotgen Corona Schnelltest (10x) Jetzt shoppen 14,18 € 49,90 €

72 % Rabatt: Hotgen Corona Schnelltest, auf SARS-CoV-2, 10 Stück (1er Pack), für 14,16 Euro statt 49,90 Euro. Hier geht's zum Deal.

PUMA Herren Basic Men's Boxers (5 Pack) Jetzt shoppen 26,38 € 42,48 €

38 % Rabatt: PUMA Herren Boxer Slip (5er Pack) für 26,38 Euro statt 42,48 Euro. Hier geht's zum Deal.

Acer Nitro VG270UP Gaming Monitor 27 Zoll Jetzt shoppen 189,00 € 247,00 €

23 % Rabatt: Acer Nitro VG270UP Gaming Monitor 27 Zoll (69 cm Bildschirm) WQHD, 144Hz DP/HDMI2, 70Hz HDMI1, 1ms (VRB), HDMI 2.0, HDMI 1.4, DP 1.2a, HDMI/DP FreeSync, Schwarz/blau, für 189 Euro statt 247 Euro. Hier geht's zum Deal.

Technik

ASUS Chromebook CZ1000 Tablet Jetzt shoppen 99,00 € 179,35 €

44 % Rabatt: ASUS Chromebook CZ1000 Tablet (10,1 Zoll, Full HD 1920x1200 Touch) Tablet (MediaTek 500, 4GB RAM, 64G eMMC, Chrome Os) Black/inkl. Stift + Rugged Case für 99 Euro statt 179,35 Euro.Hier geht's zum Deal.

Samsung Galaxy Buds Live Jetzt shoppen 60,86 € 123,95 €

51 % Rabatt: Samsung Galaxy Buds Live, Kabellose Bluetooth-Kopfhörer mit Noise Cancelling (ANC), ausdauernder Akku, Sound by AKG, komfortable Passform, Schwarz (Deutche Version), Chrom, für 60,86 Euro statt 123,95 Euro. Hier geht's zum Deal.

Anker® 2.4G Wireless Vertikale Ergonomische Maus Jetzt shoppen 18,99 € 25,99 €

26 % Rabatt: Anker® 2.4G Wireless Vertikale Ergonomische Optische Maus Vertical Ergonomic Optical Mouse Kabellos für Windows und Mac OS, USB, 800/1200/1600 DPI, 5 Tasten, für 18,99 Euro statt 25,99 Euro. Hier geht's zum Deal.

Rsesun Power Bank 26800mAh Solar Jetzt shoppen 26,99 € 45,00 €

40 % Rabatt: Rsesun Power Bank 26800mAh Solar,Tragbares Externe Handyakkus mit eingebautem USB-C und USB-Kabel,2 Ausgänge 2 Eingänge Solar Powerbank Outdoor,Kompatibel mit iPhone, Samsung, Huawei.Xiaomi, für 26,99 Euro statt 45 Euro. Hier geht's zum Deal.

SanDisk Ultra microSDXC UHS-I Speicherkarte 512 GB Jetzt shoppen 39,99 € 54,90 €

27 % Rabatt: SanDisk Ultra microSDXC UHS-I Speicherkarte 512 GB + Adapter (Für Android-Smartphones und - Tablets und MIL-Kameras, A1, C10, U1, 120 MB/s Übertragung) Rot / Grau für 39,99 Euro statt 54,90 Euro.Hier geht's zum Deal.

Apple AirPods Pro (1. Generation) ​​​​​​​mit MagSafe Ladecase (2021) Jetzt shoppen 202,00 € 279,00 €

28 % Rabatt: Apple AirPods Pro (1. Generation) mit MagSafe Ladecase (2021) für 202 Euro statt 279 Euro. Hier geht's zum Deal.

Jackery Solargenerator 500 Jetzt shoppen 756,79 € 945,99 €

20 % Rabatt: Jackery Solargenerator 500, 518WH Tragbare Powerstation mit SolarSaga 100W Solarpanel, 230V/500W mobile Stromversorgung mit LCD Anzeige für Urlaub auf dem Campingplatz, Outdoor Abenteuer & Notfälle, für 756,79 Euro statt 945,99 Euro. Hier geht's zum Deal.

Haushalt

WMF Profi Plus Schneebesen Set 3-teilig Jetzt shoppen 19,99 € 25,25 €

20 % Rabatt: WMF Profi Plus Schneebesen Set 3-teilig, Cromargan Edelstahl teilmattiert, Rührbesen, Quirl, spülmaschinengeeignet, für 19,99 Euro statt 25,25 Euro. Hier geht's zum Deal.

iRobot Roomba i3 (i3152) App-steuerbarer Saugroboter Jetzt shoppen 249,00 € 449,00 €

45 % Rabatt: iRobot Roomba i3 (i3152) App-steuerbarer Saugroboter (Staubsauger Roboter), Zwei Gummibürsten für alle Böden, Ideal bei Haustieren, Individuelle Anpassung per App, Kompatibel mit Sprachassistenten für 249 Euro statt 449 Euro. Hier geht's zum Deal.

SodaStream Wassersprudler DUO Jetzt shoppen 99,99 € 127,00 €

21 % Rabatt: SodaStream Wassersprudler DUO mit CO2-Zylinder, 2x 1L Glasflasche und 2x 1L spülmaschinenfeste Kunststoff-Flasche, Höhe: 44cm, Farbe: Titan, 29x25.6x44.4, für 99,99 Euro statt 127 Euro. Hier geht's zum Deal.

hansgrohe wassersparender Duschkopf Jetzt shoppen 26,89 € 32,56 €

17 % Rabatt: hansgrohe wassersparender Duschkopf Croma 100, 4 Strahlarten, Chrom, für 26,89 Euro statt 32,56. Hier geht's zum Deal.

33 % Rabatt: eufy Handstaubsauger, HomeVac H30 Mate, Kabelloser Staubsauger für Tierfell & Katzenhaare, mit 16kPa Saugleistung, 808g federleicht, mit Ladestation, 20 Min Akkuleistung (Weiß) für 79,99 Euro statt 119,99 Euro. Hier geht's zum Deal.

Baumarkt

Bosch GO Professional Akkuschrauber Jetzt shoppen 59,95 € 99,96 €

40 % Rabatt: Bosch Professional Akkuschrauber Bosch GO (inkl. 25-tlg. Bit-Set, Ladekabel, L-BOXX Mini) für 59,95 Euro statt 99,96 Euro. Hier geht's zum Deal.

36 % Rabatt: Makita HP1631KX3 Schlagbohrmaschine im Koffer, 710 W + 74tlg. Zubehör für 201,05 Euro statt 312,04 Euro. Hier geht's zum Deal.

39 % Rabatt: Gardena Gartenschere B/M: Pflanzenschonende Baumschere mit Bypass-Schneide für Äste und Zweige, max. Schneid-Durchmesser 24 mm, integrierte Feder im Griff, antihaftbeschichtetes Obermesser (8904-20) für 16,49 Euro statt 26,99 Euro. Hier geht's zum Deal.

40 % Rabatt: Einhell Akku-Laubbläser GE-CL 18 Li E Kit Power X-Change (Lithium-Ionen, Softgrip, elektronische Drehzahlregelung, inkl. 18 V 2,0 Ah Akku und Schnellladegerät) für 69 Euro statt 114,95 Euro. Hier geht's zum Deal.

Bosch Professional 12V System Akku Schlagbohrschrauber Jetzt shoppen 103,41 € 144,73 €

28 % Rabatt: Bosch Professional 12V System Akku Schlagbohrschrauber GSB 12V-15 (Bohr-Ø Holz max: 19 mm, inkl. 2x2,0 Ah Akku + Ladegerät, 2x Bohrer-Set, 1x Bit-Set, in Tasche) - Amazon Exclusive Set, für 103,41 Euro statt 144,73 Euro. Hier geht's zum Deal.

Spielzeug

43 % Rabatt: HUDORA BigWheel 205-Das Original mit RX Pro Technologie-Tret-Roller klappbar-City-Scooter, für 67,99 Euro statt 119 Euro. Hier geht's zum Deal.

PLAYMOBIL City Action 9463 Feuerwehr-Leiterfahrzeug Jetzt shoppen 39,99 € 73,99 €

20 % Rabatt: PLAYMOBIL City Action 9463 Feuerwehr-Leiterfahrzeug mit abnehmbarem Dach und Anhängerkupplung , Empfohlen ab 4 Jahren, für 39,99 Euro statt 49,99 Euro. Hier geht's zum Deal.

Barbie GBK10 - Traum Kleiderschrank mit Puppe Jetzt shoppen 39,95 € 69,99 €

43 % Rabatt: Barbie GBK10 - Traum Kleiderschrank mit blonder Puppe, +25 Zubehörteilen, 60 cm, +10 Aufbewahrungsbereiche, Ganzkörperspiegel, Tisch, Kleiderstange, 4 Outfits, Geschenk für Kinder von 3 bis 7 Jahren, für 39,95 Euro statt 69,99 Euro. Hier geht's zum Deal.

Theo Klein 8416 Bosch Werkzeugkoffer Jetzt shoppen 26,99 € 50,99 €

47 % Rabatt: Theo Klein 8416 Bosch Werkzeugkoffer, groß | 16-teiliges Werkzeug-Set | Inkl. batteriebetriebenem Bohrer mit Licht und Sound | Spielzeug für Kinder ab 3 Jahren für 26,99 Euro statt 50,99 Euro. Hier geht's zum Deal.

Gesundheit

Oral-B Junior Star Wars Elektrische Zahnbürste Jetzt shoppen 46,99 € 57,99 €

18 % Rabatt: Oral-B Junior Star Wars Elektrische Zahnbürste/Electric Toothbrush für Kinder ab 6 Jahren, 2 Aufsteckbürsten, 360°-Andruckkontrolle, 2 Putzmodi inkl. Sensitiv Zahnpflege, weiche Borsten, Timer, weiß, für 46,99 Euro statt 57,99 Euro. Hier geht's zum Deal.

37 % Rabatt: Philips QC5115/15 Haarschneider mit 11 präzisen Längeneinstellungen von 0.5mm bis 21mm, selbstschärfende Stahlklingen, kabelbetrieben, für 14,99 Euro statt 23,90 Euro. Hier geht's zum Deal.

34 % Rabatt: Philips Sonicare HX6850/57 ProtectiveClean 5100 elektrische Zahnbürste, Schallzahnbürste, UV-Reinigungsgerät, Reiseetui, für 99,57 Euro statt 149,99 Euro. Hier geht's zum Deal.

Massage Pistole mit 30 Geschwindigkeiten Jetzt shoppen 33,99 € 49,99 €

32 % Rabatt: Massagepistole mit 30 Geschwindigkeiten, für Schulter Nacken Entspannung, Rückenmassagegerät mit LCD Touchscreen, für 33,99 Euro statt 49,99 Euro. Hier geht's zum Deal.

Satisfyer Pro 2 Vibrator Jetzt shoppen 34,68 € 59,95 €

40 % Rabatt: Satisfyer Pro 2 Vibrator | Leise Starke Klitoris-Stimulation | Erotisches Sexspielzeug | Druckwellenvibrator mit Vibrationen | Stimulator Toy Damen, für 36,17 Euro statt 59,95 Euro. Hier geht's zum Deal.

Amazon Devices

Echo Buds (2. Gen.) | Kabellose Ohrhörer Jetzt shoppen 79,99 € 119,99 €

33 % Rabatt: Echo Buds (2. Gen.) | Kabellose Ohrhörer mit aktiver Geräuschunterdrückung und Alexa | Schwarz, für 79,99 Euro statt 119,99 Euro. Hier geht's zum Deal.

23 % Rabatt: Kindle Paperwhite (16 GB) – Jetzt mit 6,8-Zoll-Display (17,3 cm) und verstellbarer Farbtemperatur – ohne Werbung, für 129,99 Euro statt 169,99 Euro. Hier geht's zum Deal.

25 % Rabatt: Echo (4. Generation) | Anthrazit + tragbarer Batteriesockel (Schwarz) für 104,98 Euro statt 139,98 Euro. Hier geht's zum Deal.

Blink Video Doorbell Sync Module 2 Jetzt shoppen 55,99 € 74,98 €

25 % Rabatt: Wir stellen vor: Blink Video Doorbell + Sync Module 2 | Zwei-Wege-Audio, HD-Video, App-Benachrichtigungen, einfache Einrichtung, Alexa-fähig – kabellos oder kabelgebunden, schwarz, für 55,99 Euro statt 74,98 Euro. Hier geht's zum Deal.

Hier können Prime-Mitglieder sparen

Prime-Mitglieder sollen nicht darauf warten, Zugang zu den neuen, exklusiven Angeboten zu erhalten. Im Klartext heißt das: Einige Angebote sind bereits vor dem Shopping-Event verfügbar.

Audible

Sichern Sie sich 90 Tage gratis Laufzeit bei Audible. Die Aktion gilt vom 26. September bis 12. Oktober 2022.Hier können Sie die Mitgliedschaft testen.

Amazon Music Unlimited

Wenn Sie Prime-Mitglied sind und bisher noch nicht Amazon Music Unlimited getestet haben, können Sie dies mit folgendem Angebot tun. Der Versand-Riese bietet seinen Musik-Streamingdienst für vier Monate kostenlos an. Nicht-Prime-Mitglieder können den Service ebenfalls testen — für drei Monate. Das Angebot gilt ab dem 26. September und endet am 12. Oktober. Hier finden Sie das Angebot.

Mehr über die Prime-Mitgliedschaft

Die Prime Exklusive Angebote richten sich an Mitglieder. Wer noch keine Mitgliedschaft hat, kann diese kostenlos für 30 Tage testen. So lassen sich die Vorteile von Prime begutachten. Wer dabei bleibt, zahlt im Monat 7,99 Euro für das Abo. Dafür bekommt der Nutzer eine Reihe von Annehmlichkeiten. Darunter: Zugang zu unbegrenztem Streaming Tausender Filme und Serienepisoden mit Prime Video, frühen Zugang zu Blitzangeboten und den unbegrenzten, kostenlosen Premiumversand von Millionen von Artikeln sowie Eilversand in mehr als 20 deutsche Metropolregionen. Hier können Sie die Prime-Mitgliedschaft kostenlos testen.

