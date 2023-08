Amazon kündigt zweiten Prime Day an: Alle Infos zum Deal-Event

Amazon hat einen zweiten Prime Day angekündigt. Im Herbst dürfen sich Schnäppchenjäger auf satte Rabatte beim Versandriesen freuen. Die Infos.

Am 11. und 12. Juli feierte Amazon seinen ersten Prime Day 2023. Wenn Sie ein besonders gutes Angebot verpasst haben, dürfen Sie sich jetzt freuen. Der Versandriese hat nun einen zweiten Prime Day angekündigt, ohne allerdings das genaue Datum zu verraten. Bis jetzt steht nur der Monat: Im Oktober 2023 ist es so weit.

Eingefleischten Schnäppchenfans kommt das bekannt vor. Im letzten Jahr kündigte Amazon das erste Mal in der Geschichte des Unternehmens einen zweiten Prime Day an. "Prime Exklusive Angebote" nannte Amazon den zweiten Prime Day. Damals stieg die Schnäppchensause übrigens am 11. und 12. Oktober 2022.

Zweiter Prime Day: "Prime Deal Days"

Auch in diesem Jahr lässt es sich Amazon nicht nehmen, dem zweiten Prime Day einen schönen Namen zu verpassen: 2023 heißt das Event "Prime Deal Days". Der Name des zweiten Prime Days verrät schon einmal, dass das Schnäppchenfest wenigstens zwei Tage andauern wird. Wichtiger bleiben aber natürlich die Rabatte und wie beim ersten Prime Day sind die natürlich den Prime-Kunden von Amazon vorenthalten.

Aktuell kostet das Prime-Abonnement 8,99 Euro im Monat. Neben kostenlosen Versand bekommen Prime-Kunden auch Zugriff auf Prime Video und Amazon Music. Wichtig: Falls Sie noch kein Prime-Kunde sind, warten Sie besser bis zum zweiten Prime Day mit dem Abonnement, weil die ersten 30 Tage für Neukunden kostenlos sind. Nach Ablauf der Probezeit sollten Sie das Abo natürlich wieder kündigen, wenn Sie nur von den Rabatten an den Prime Deal Days profitieren wollen.

Tipp: So finden Sie die besten Deals

Eine perfekte Vorbereitung ist für Schnäppchenjäger natürlich Pflicht. Es ist sinnvoll, sich vor dem Prime Day zu überlegen, welches Produkt man überhaupt kaufen möchte. Legen Sie sich also eine Wunschliste bei Amazon an. Nutzen Sie dafür die App auf Ihrem Smartphone, denn die kann Ihnen eine Push-Benachrichtigung auf Ihr Smartphone schicken, sobald das Wunschprodukt reduziert ist.

Gleiches gilt übrigens bei zeitlich begrenzten Angeboten und den sogenannten Blitzangeboten. Sobald ein Blitzangebot online geht, werden Sie per Push-Benachrichtigung darüber informiert und können zuschlagen. Wichtig: Behalten Sie trotz satten Rabatten auch die Konkurrenz im Auge. Bei besonders guten Angeboten ziehen andere Händler gerne nach oder reduzieren ähnliche Produkte. Und werfen Sie natürlich auch ein Auge auf den Deals-Ticker des stern. Wie gewohnt versorgen wir Sie über den gesamten Zeitraum des Events mit den besten Deals.

