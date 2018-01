Natascha Ochsenknecht versuchte noch, sie von ihrer Entscheidung abzubringen: Giuliana Farfalla hat das Dschungelcamp verlassen, sagte an Tag 6 im australischen Urwald den entscheidenden Satz: "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!." Noch in der Show erklärte Farfalla ihren Mitbewohnern ihre Beweggründe.

"Ich habe sieben wundervolle Tage mit euch verbringen dürfen, aber für mich ist es jetzt vorbei", sagte das Model. "Ich habe so viel Zeit nachzudenken, das schmeißt mich auch in meine Vergangenheit zurück", erklärte Farfalla, die mit den Geschlechtsmerkmalen eines Mannes zur Welt kam und im Dschungelcamp mehrfach ihre Leidensgeschichte schilderte.

Giuliana Farfalla war Geheimfavoritin im Dschungelcamp

Farfalla, die 2017 an der Show "Germany's next Topmodel" teilnahm und es bis in die Endrunde schaffte, ist die erste Teilnehmerin seit zwei Jahren, die das Dschungelcamp vorzeitig verlässt. Die 21-Jährige galt als Sensibelchen im Camp. Mit ihrer geduldigen und sympathischen Art eroberte sie die Herzen der Zuschauer und wurde als Geheimfavoritin gehandelt.

Dschungelcamp, Tag 6: Einer flog über das Kakerlakennest Fullscreen

Wer muss in die nächste Prüfung?

Die Antwort heißt wie jeden Abend: Matthias Mangiapane. Der 34-Jährige nimmt damit an der siebten Prüfung in Folge teil und ist damit drauf und dran, den Rekord von Larissa Marolt einzustellen (acht Prüfungen in Folge). Mangiapane bekommt Begleitung: Auch Daniele Negroni wurde von den Zuschauern für die Prüfung am Donnerstag nominiert.

Was ist sonst noch passiert?

Mangiapane schlug sich in der Prüfung "Raumstation Murwillumbah" tapfer. Der leidgeplagte Philipp Rösler des Dschungels erwies sich als Luftikuss und holte 30 Meter über dem Abgrund baumelnd mehr Sterne als der HSV in den vergangenen acht Spieltagen Punkte. Sechs!

Fun-Fact des Tages



Tina York verriet das Geheimnis ihrer vollen Wimpern. Die Sängerin ("Wir lassen uns das Singen nicht verbieten") schminkt sich mit einer Zahnbürste. Die klügere Zahnbürste gibt nach.