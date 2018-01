Die Meldungen im Kurz-Überblick:

Die Nachrichten des Tages:

+++ 10.03 Uhr: "Alternative Fakten" ist Unwort des Jahres +++

Das "Unwort des Jahres" 2017 heißt "alternative Fakten". Das gab Jury-Sprecherin Nina Janich in Darmstadt bekannt.

+++ 8.52 Uhr: Schulbus kracht in Hauswand - Mindestens 20 Verletzte +++

Bei einem Schulbusunfall in Eberbach in Baden-Württemberg sind mindestens 20 Menschen verletzt worden. Unter ihnen sind nach Angaben der Polizei auch Kinder. Der Bus sei am Dienstagmorgen in eine Hauswand gefahren, sagte eine Polizeisprecherin in Mannheim auf Anfrage. Die genaue Zahl der Verletzten sei aber noch unklar. Den Angaben zufolge sind unter anderem drei Rettungshubschrauber vor Ort. Der Unfall ereignete sich im Rhein-Neckar-Kreis an der Landesgrenze zu Hessen, östlich von Mannheim.

+++ 7.22 Uhr: "Oh Happy Day"-Sänger Edwin Hawkins gestorben +++

Weltbekannt wurde er mit dem Gospel-Song "Oh Happy Day" aus dem Jahr 1969: US-Sänger Edwin Hawkins ist tot. Hawkins sei im Alter von 74 Jahren am Montag in seinem Haus in der Nähe von San Francisco gestorben, teilte sein Pressesprecher Bill Carpenter auf der Facebook-Seite des Musikers mit. Der Sänger sei an Bauchspeicheldrüsenkrebs erkrankt gewesen.

+++ 6.59 Uhr: Acht Leichen an Japans Küste angeschwemmt +++

An der Küste Japans sind acht Leichen angeschwemmt worden, bei denen es sich um nordkoreanische Fischer handeln könnte. Sieben stark verweste Körper seien vergangene Woche in einem Boot nahe Kanazawa entdeckt worden, ein weiterer in der Nähe des Bootes, teilte die japanische Polizei am Dienstag mit. Die Küstenwache geht von einem nordkoreanischen Fischerboot aus.

Im vergangenen Jahr waren insgesamt 104 nordkoreanische Fischerboote an den Küsten Japans angeschwemmt worden. 2016 waren es den Angaben der Küstenwache zufolge 66 Boote. Experten zufolge gehen nordkoreanische Fischer teilweise hohe Risiken ein und fahren mit veralteten und schlecht ausgerüsteten Booten weit aufs Meer hinaus, um staatliche Fangquoten erfüllen zu können.

+++ 6.03 Uhr: Kunden abgezockt - Schlüsseldienst-Chefs vor Gericht +++

Hohe Anfahrtskosten, überflüssige Arbeiten und weit überzogene Rechnungen von bis zu 1500 Euro - ein bundesweit tätiger Schlüsseldienst aus der Stadt Geldern am Niederrhein soll seine Kunden systematisch ausgenommen haben. Gegen die 57 und 39 Jahre alten Betreiber beginnt am Dienstag um 9.30 Uhr in Kleve der Prozess.

+++ 05.07: Sprengversuche in der Ostsee - Habeck interveniert bei von der Leyen +++

Wegen der Pläne für Sprengversuche und den Beschuss einer ausgemusterten Fregatte in der Ostsee vor Damp hat Schleswig-Holsteins Umweltminister Robert Habeck (Grüne) bei Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen interveniert. "Mit Sorge und Verwunderung" habe er Kenntnis von dem Vorhaben erhalten, heißt es in einem Brief Habecks an die CDU-Politikerin. Nach seinen Informationen sollten die Versuche wohl bei Natura-2000-Gebieten mit besonders schützenswerten Arten stattfinden, führte Habeck aus.

+++ 5.02 Uhr: Explosion zerstört in Antwerpen drei Wohnhäuser - 14 Verletzte +++

Bei einer vermuteten Gasexplosion im Zentrum der belgischen Stadt Antwerpen sind am Montagabend nach offiziellen Angaben 14 Menschen verletzt worden. Der Gesundheitszustand einer verletzten Person wurde als kritisch eingestuft, fünf Opfer waren schwer verletzt. Mehrere Menschen wurden in dem Studentenviertel in den Trümmern verschüttet und bis zum frühen Morgen geborgen. Bei der Explosion waren drei Wohnhäuser zerstört worden, mehrere angrenzende Gebäude wurden beschädigt.

Noch am Morgen durchkämmten Helfer und Suchhunde die Trümmer nach möglichen weiteren Opfern. Über die Ursache der Explosion gab es zunächst keine offiziellen Angaben. In einer über den Kurznachrichtendienst Twitter verbreiteten Nachricht schloss die Polizei allerdings einen Terroranschlag aus.

+++ 4.21 Uhr: Zwei Deutsche bei Bergtour in Österreich tödlich verunglückt +++

Zwei Deutsche sind am Montag bei einer Bergtour in Österreich ums Leben gekommen. Die Kletterer seien in Tirol rund 350 Meter tief gestürzt, berichtete die Nachrichtenagentur APA unter Berufung auf die örtliche Polizei.

Bei dem Versuch, die Geierkopf-Nordwand in den Ammergauer Alpen zu bezwingen, sei der Voraussteiger abgestürzt und habe seinen Begleiter mit in die Tiefe gerissen, hieß es.

+++ 3.54 Uhr: Ehepaar in Kalifornien hielt 13 Kinder gefangen +++

Ein Ehepaar in Kalifornien hat seine 13 Kinder unter grausamen Bedingungen über Monate gefangen gehalten. Wie das Büro des Bezirkssheriffs in Riverside am Montag (Ortszeit) berichtete, sei einer 17-Jährigen am Sonntag in der Nähe von Los Angeles die Flucht gelungen. Das Mädchen habe die Polizei informiert.

Den Beamten boten sich erschütternde Bilder. Einige der Geschwister seien mit Ketten und Vorhängeschlössern an ihre Betten gefesselt gewesen - sie seien unterernährt und sehr schmutzig gewesen. Ihre Umgebung beschreibt die Mitteilung als dunkel und faulig riechend. Vater, 57, und Mutter, 49, hätten nicht erklären können, warum sie ihre Kinder festhielten, heißt es in dem Bericht.

+++ 2.09 Uhr: Australien bietet Millionen zur Rettung des Great Barrier Reef +++

Die Regierung Australiens hat in einer offenen weltweiten Ausschreibung zwei Millionen australische Dollar (rund 1,3 Mio. Euro) zur Rettung der Korallen im Great Barrier Reef angeboten. "Dies ist eine offene Einladung an unsere größten Wissenschaftler", sagte Umweltminister Josh Frydenberg am Dienstag. Man erhoffe sich "innovative Lösungen" zum Schutz der Korallen und für die Genesung beschädigter Riffe.

"Das Riff ist das größte lebende Weltwunder", betonte Frydenberg. Wegen des Ausmaßes der Zerstörung werde "großes Denken" gebraucht, egal woher.

Beim Great Barrier Reef haben großflächige Korallenbleichen in den vergangenen zwei Jahren beispiellose Schäden verursacht.