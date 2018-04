Die Meldungen im Kurz-Überblick:

Däne in Israel festgenommen: Vorwurf der versuchten Kindesentführung (12.25 Uhr)

Australien stellt Millionen für Rettungs des Great Barrier Reef bereit (10.24 Uhr)

Trotz Vollzeit-Job verdienen 3,7 Millionen unter 200 Euro brutto (8.49 Uhr)

Kim sichert Stilllegung von Atomanlage schon im Mai zu (4.12 Uhr)

Lindner kritisiert Söder

Die Nachrichten des Tages im stern-Newsticker:

+++ 13.51 Uhr: "NYT"-Bericht: Kim Jong Un will Atomwaffen aufgeben - wenn es keine US-Invasion gibt +++

Der nordkoreanische Machthaber Kim Jong Un hat dem südkoreanischen Präsidenten Moon Jae versprochen, sämtliche Atomwaffen Nordkoreas aufzugeben - wenn die USA die Zusage machen, nicht in Nordkorea einzumaschieren und den Korea-Krieg formell zu beenden. Das berichtet die "New York Times" und beruft sich dabei auf einen Sprecher der südkoreanischen Regierung.



"Ich gebe Ihnen mein Wort, dass niemals Gewalt angewendet wird", soll Kim zu Moon laut der Zeitung gesagt haben. Darüber hinaus habe Kim angeboten, Experten und Journalisten aus Südkorea und den USA in sein Land zu lassen, um den Abbau der Atomwaffen zu beobachten. "Ich weiß, dass die Amerikaner von Natur aus gegen uns sind, aber wenn sie mit uns reden werden sie sehen, dass ich keine Person bin, die Atomwaffen (...) abschießt", soll Nordkoreas Machthaber bei dem Gipfeltreffen mit Moon in Südkorea gesagt haben. Moon soll US-Präsident Donald Trump bereits informiert haben, berichtet die "New York Times".

+++ 13.20 Uhr: Priester auf Philippinen nach Messe erschossen +++

Hinterrücks ist ein katholischer Priester nach der Sonntagsmesse auf den Philippinen erschossen worden. Der 37 Jahre alte Bergbau-Gegner wurde von zwei Schüssen getroffen, während er in einem als Gotteshaus genutzten Sportzentrum Kinder segnete und mit Chorsängern plauderte, wie die Polizei in Gattaran mitteilte.



Der Schütze habe einen Helm getragen und sei nach der Tat auf einem Motorrad geflohen, sagte Polizeichef Rodel Tabulog dem Radiosender DZMM. Die anderen Gemeindemitglieder seien unversehrt geblieben. Der Hintergrund der Tat in der Gemeinde rund 400 Kilometer nördlich der Hauptstadt Manila war zunächst unklar.

+++ 12.25 Uhr: Däne in Israel festgenommen: Vorwurf der versuchten Kindesentführung +++

Ein dänischer Tourist ist in Israel festgenommen worden, weil er versucht haben soll, ein Mädchen zu entführen. Ein Polizeisprecher teilte mit, eine Israelin habe am Vortag den Notruf gewählt. Der als Clown verkleidete 27-Jährige habe auf einem Spielplatz im Tel Aviver Vorort Jaffo eine musikalische Darbietung für Kinder angeboten und dabei nach Angaben der Frau versucht, ihre Tochter zu kidnappen. Daraufhin sei er von der Polizei festgenommen worden, sagte der Sprecher. Der Däne habe während einer Befragung bestritten, dass er das Kind entführen wollte. Die Polizei wolle jetzt eine Haftverlängerung beantragen, um weitere Ermittlungen in dem Fall zu ermöglichen.

+++ 12.05 Uhr: Ex-Trainer Hitzfeld für Verbleib von Stöger beim BVB +++

Ex-Trainer Ottmar Hitzfeld hat sich für einen Verbleib von Peter Stöger beim Bundesligisten Borussia Dortmund ausgesprochen. "Ich finde es falsch, dass er so kritisiert wird und es wäre ein Fehler, sich voreilig von ihm zu trennen", sagte der 69 Jahre alte ehemalige Coach des Revierclubs dem Nachrichten-Portal "t-online.de". Es sei erstaunt, dass der Österreicher immer wieder in Frage gestellt werde. "Das ist nicht richtig. Es war für ihn eine äußert schwierige Aufgabe, und er hat es geschafft, wieder Stabilität hineinzubekommen. Dortmund hat andere Probleme als auf der Trainerposition."

Stöger hatte den BVB im Dezember als Nachfolger von Peter Bosz übernommen und von Rang acht wieder auf einen Champions-League-Rang geführt. "Die Mannschaft war total verunsichert und befand sich in einem Sturzflug. Insofern war das eine besonders bemerkenswerte Leistung von Stöger, die richtigen Entscheidungen zu treffen", lobte Hitzfeld, der mit dem BVB zweimal deutscher Meister wurde und 1997 die Champions League gewann.

+++ 11.52 Uhr: US-Richter stoppt Verkauf von Xerox an Fuji +++

Zwei Großaktionäre von Xerox haben den geplanten Verkauf des amerikanischen Traditionsunternehmens nach Japan mit einer einstweiligen Verfügung gestoppt. Ein New Yorker Richter sieht einen Interessenkonflikt bei Xerox-Chef Jeffrey Jacobson beim Aushandeln des Deals mit dem japanischen Foto- und Druck-Spezialisten Fujifilm, wie unter anderem der Finanzdienst Bloomberg berichtet. Deshalb müsse der Verkauf bis zu einer Entscheidung über die Klage der beiden Investoren ausgesetzt werden. Xerox will die einstweilige Verfügung anfechten. Die Investoren Carl Icahn und Darwin Deason, die gemeinsam rund 15 Prozent der Xerox-Anteile halten, machen seit der Ankündigung im Januar Front gegen den Deal. Xerox könnte den Anteilseignern als eigenständiges Unternehmen viel mehr bringen, argumentierten sie.

+++ 11.36 Uhr: Philippinischer Präsident ruft Landsleute zur Rückkehr aus Kuwait auf +++

Im eskalierenden Streit über schlechte Arbeitsbedingungen in Kuwait hat der philippinische Präsident Rodrigo Duterte mehr als Hunderttausend Landsleute zur Rückkehr in ihre Heimat aufgefordert. Duterte versprach Unterstützung für Rückkehrwillige. Es würden keine weiteren Gastarbeiter mehr in den Golfstaat entsandt, sagte der Präsident. Zugleich forderte Duterte Arbeitgeber in Kuwait auf, seine Landsleute "wie menschliche Wesen" zu behandeln. Hintergrund des Streits ist eine Reihe von Todesfällen unter Philippinern in Kuwait. Nachdem eine philippinische Haushaltshilfe tot in einem Gefrierschrank aufgefunden worden war, hatte Duterte im Februar angekündigt, binnen 72 Stunden Landsleute aus Kuwait zurückzuholen. In dem Golfstaat leben und arbeiten rund 140.000 Philippiner.

+++ 11.33 Uhr: Scholz will steuerfreien Grundbetrag noch im Mai anheben +++

Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) will nach einem Medienbericht schon bald konkrete Vorschläge zur Anhebung des sogenannten steuerfreien Existenzminimums vorlegen. Gemeint ist jener Teil des Einkommens, der steuerfrei bleibt und regelmäßig an Preissteigerungen angepasst wird. Einen entsprechenden Gesetzentwurf wolle Scholz bis Mitte Mai präsentieren, berichtet das Magazin "Der Spiegel". Scholz will demnach den Grundfreibetrag für Erwachsene um rund 270 Euro anheben, den für Kinder um rund 130 Euro. Die Entlastung betrage rund zwei Milliarden Euro. Aktuell liegt der steuerliche Grundfreibetrag für Alleinstehende bei 9000 Euro und für Ehepaare bei 18.000 Euro. Bei Kindern sind es derzeit 7328 Euro, bezogen auf gemeinsam veranlagte Ehegatten.

+++ 11.25 Uhr: Stromausfall legt Amsterdamer Flughafen zeitweise lahm +++

Ein großer Stromausfall hat zu Beginn der Frühjahrsferien den Verkehr auf dem Amsterdamer Flughafen Schiphol stundenlang lahmgelegt. Dutzende Flüge waren gestrichen worden, teilte der Flughafen mit. Vor den Schaltern bildeten sich so lange Warteschlangen, dass der Flughafen kurzzeitig geschlossen werden musste. Die Polizei sperrte zeitweise auch die Zufahrtsstraßen zum Flughafen, und der Zugverkehr war unterbrochen. Der Elektrizitätsbetrieb lief zwar gegen 9:30 Uhr wieder normal. Der Flughafen warnte Reisende jedoch vor andauernd langen Wartezeiten beim Einchecken. Viele Flüge hätten Verspätung, sagte eine Sprecherin. Nach dem Ausfall von zwei Hochspannungsleitungen war in der Nacht zum Sonntag im Südosten von Amsterdam die Stromversorgung unterbrochen. Davon waren rund 18.000 Haushalte betroffen.

+++ 10.30 Uhr: Drehkreuze sollen in Venedig Touristen ausbremsen +++

Venedig hat sich mit Drehkreuzen für einen erwarteten Touristenansturm am letzten Aprilwochenende gewappnet. Noch bis zum 1. Mai kann die Polizei Touristen an mehreren Stellen der Stadt den Zugang versperren und sie auf andere Wege umleiten, teilte die Kommune mit. Trotz der rund 60.000 Besucher ließ die Polizei die Drehkreuze am Wochenende aber für alle offen. Drehkreuze wurden der Nachrichtenagentur Ansa zufolge an der Brücke Ponte della Costituzione, die über den Canal Grande führt, sowie nahe dem Bahnhof Santa Lucia Drehkreuze eingerichtet. Auch über die Brücke, die die Lagunenstadt mit dem Festland verbindet, könnten zeitweise nur bestimmte Verkehrsmittel wie Taxis rollen dürfen. Ist der Andrang zu groß, dürfen Touristenboote nicht mehr vor dem berühmten Markusplatz anlegen.

+++ 10.15 Uhr: Australien investiert über 300 Millionen Euro in Rettung des Great Barrier Reef +++

Australiens Regierung will das Great Barrier Reef mit einer dreistelligen Millionensumme retten. Rund 500 Millionen australische Dollar (312 Millionen Euro) würden für die Regenerierung und den Schutz des Ökosystems aufgeboten, sagte Umweltminister Josh Frydenberg im Sender ABC. Das Geld soll unter anderem für die Wiederherstellung der geschädigten Korallenriffe, die Verbesserung der Wasserqualität sowie die Bekämpfung aggressiver Seesterne eingesetzt werden. Mit der "größten Investition" ihrer Art in Australiens Geschichte solle die Zukunft des Riffs gesichert werden, sagte der Minister. Das Ökosystem an der Nordostküste des Landes erstreckt sich über eine Gesamtlänge von 2300 Kilometern und beheimatet mehrere Millionen Arten von Meereslebewesen. Allerdings ist das Riff stellenweise schwer beschädigt, infolge von Umweltverschmutzung oder Klimaveränderungen etwa. Zuletzt hatte eine Hitzewelle in den Jahren 2016 und 2017 fast ein Drittel des Great Barrier Reefs zerstört.





+++ 9.23 Uhr: Mitbegründer des Burning-Man-Festivals gestorben +++

Der Mitbegründer des berühmten Burning-Man-Festivals in der Wüste von Nevada ist tot. Larry Harvey starb im Alter von 70 Jahren in seinem Haus in San Francisco, wie die Veranstalter des Festivals mitteilten. Harvey hatte Anfang April einen schweren Schlaganfall erlitten, an dessen Folgen er nun starb. Das alternative Burning-Man-Festival hatte 1986 seinen Ursprung genommen, als Harvey zusammen mit einigen Freunden an einem Strand in San Francisco eine riesige Holzfigur verbrannte. Inzwischen zieht es alljährlich zehntausende Menschen an. Die Teilnehmer errichten eine Stadt in der Black-Rock-Wüste in Nevada, es gibt Kunstaktionen und Konzerte. Am Ende des mehrtägigen Festivals wird immer noch eine riesige Holzfigur verbrannt. Harvey sei "ein Visionär, ein Vordenker, ein Philosoph und ein leidenschaftlicher Fürsprecher für die Kultur und die Prinzipien" des Festivals gewesen, erklärten die Veranstalter. "Die Welt hat einen großartigen Menschen verloren."





+++ 8.49 Uhr: 3,7 Millionen Beschäftigte verdienen weniger als 2000 Euro im Monat +++

Rund 3,7 Millionen Beschäftigte mit vollem Job verdienen weniger als 2000 Euro brutto im Monat. Das geht aus einer der Deutschen Presse-Agentur vorliegenden Antwort der Bundesregierung auf eine Anfrage der Linken im Bundestag hervor. Nach den jüngsten Zahlen von Ende 2016 waren dies 17,7 Prozent aller sozialversicherungspflichtig Vollzeitbeschäftigten in Deutschland. Im Westen betrug der Anteil 14,7 Prozent, im Osten sogar 31,2 Prozent. Den höchsten Anteil hatte mit 36,7 Prozent Mecklenburg-Vorpommern, gefolgt von Sachsen mit 34,3 Prozent. In den fünf neuen Bundesländern lag der Anteil durchgehend über 30 Prozent. Den niedrigsten Anteil gab es mit 12,4 Prozent in Baden-Württemberg und in Hamburg mit 12,8 Prozent.

+++ 4.12 Uhr: Nordkorea will laut südkoreanischen Angaben Atomtestanlage schon im Mai stilllegen +++

Nordkorea will nach südkoreanischen Angaben seine Atomtestanlage im Nordosten des Landes im Mai schließen. Auch wolle Nordkorea Sicherheitsexperten dazu einladen, teilte das Präsidialamt in Seoul mit. Die nordkoreanische Führung hatte die Schließung der Anlage sowie die Einstellung von Atomwaffen- und Raketentests vor einigen Tagen angekündigt. Die politischen Führer Nord- und Südkoreas hatten am Freitag bei einem Gipfeltreffen an der Grenze vereinbart, noch in diesem Jahr einen Friedensvertrag für die koreanische Halbinsel abschließen zu wollen. Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un sagte auch einen Abbau seines Atomwaffenprogramms zu, nannte zu diesem Zeitpunkt aber keine Details.





+++ 2.04 Uhr: Lindner geht Söder wegen Kreuz-Erlass scharf an +++

Im Kruzifix-Streit hat der FDP-Vorsitzende Christian Lindner dem bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder (CSU) eine "Profanisierung" des christlichen Symbols vorgeworfen. Nachdem CSU- Generalsekretär Markus Blume die Kritiker der Kabinettsentscheidung, dass in allen bayerischen Behörden Kreuze hängen sollen, als Religionsfeinde bezeichnet hat, sagte Lindner der "Passauer Neuen Presse": "Die Kritik des CSU-Generalsekretärs kommt ja wie ein Bumerang zurück: Feinde der Religion sind nicht die Kritiker von Herrn Söder, Feind der Religion ist Herr Söder selbst." Söder habe "das Kreuz zu einem Symbol unserer Kultur unseres Staates erklärt, damit profanisiert und damit von seiner christlichen Bedeutung getrennt", sagte Lindner. Damit habe sich der Ministerpräsident mit seiner "populistischen Symbol-Wahlkampfaktion zwischen alle Stühle gesetzt".

+++ 1.31 Uhr: Koalitionsstreit um Hardware-Nachrüstung von Dieselautos +++

Die SPD hat Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) aufgefordert, die technische Nachrüstung älterer Diesel-Fahrzeuge zu ermöglichen. Wer Fahrverbote für Dieselfahrzeuge verhindern wolle, dürfe bei der Frage, ob es technische Nachrüstungen geben solle, "nicht auf Zeit spielen", sagte der für Verkehr zuständige Vizechef der SPD-Bundestagsfraktion, Sören Bartol, den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Er könne nicht verstehen, warum Scheuer in dieser Frage zögere, sagte Bartol. Die "Hängepartie" müsse ein Ende haben, "ansonsten werden die Dieselfahrer und potentielle Dieselkäufer noch mehr verunsichert.



+++ 0.09 Uhr: Polizei prüft Terrormotiv nach Vorfall in Moschee in Birmingham +++

Nach einem Vorfall vor einer Moschee im englischen Birminigham prüft die Polizei einen möglichen terroristischen Hintergrund. Nach Polizeiangaben hatte ein Auto am frühen Freitagnachmittag vor dem muslimischen Gotteshaus zwei junge Männer angefahren und verletzt. Die Ermittlungen befänden sich noch in einem frühen Stadium, sagte ein Polizeisprecher. Ein terroristischer Hintergrund könne zunächst weder ausgeschlossen noch bestätigt werden. Die Polizei leitete eine Fahndung nach dem Fahrer ein. Sollte jemand über Aufnahmen von Überwachungskameras verfügen, die den Vorfall zeigen, solle er sich melden.